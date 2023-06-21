Надихає Швеція: у Пентагоні заявили, що Україна матиме власний шлях вступу в НАТО
Україна матиме свій особистий шлях вступу до НАТО. Наразі США надихає те, як рухається до Альянсу Швеція.
Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу, інформує 24 Канал. За її словами, на сьогодні Сполучені Штати зосереджені на тому, щоб Україна отримала все необхідне на фронті.
До теми Україна очікує почути зобов'язання про вступ у НАТО на саміті у Вільнюсі, – посол
Україна матиме власний шлях вступу в НАТО
Що стосується України, то вона матиме свій власний шлях до вступу в НАТО,
– заявила Сінгх.
Таким чином, зараз США надихає те, як рухається до НАТО Швеція.
Представниця Пентагону наголосила, що США зосереджені на тому, щоб українська армія мала все необхідне для боротьби з російським ворогом.
"Зараз наші зусилля зосереджені на безпекових пакетах, які ми надаємо щотижня або близько того, і на тому, що ми можемо надати їм на полі бою, а також чого вони потребують негайно", – розповіла Сінгх.
Шлях України до НАТО: що відомо
- Нещодавно посол України у НАТО Наталія Галібаренко заявила, що очікує почути на саміті конкретні плани щодо вступу України в Альянс. Водночас вона розуміє, що входження України в НАТО під час війни є малоймовірним.
- Однак у НАТО запевняють, що на саміті у Вільнюсі Україна стане на крок ближчою до Альянсу. Водночас Київ наполягає, що Україна хоче стати наступним членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція.
- Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна хоче вступити в НАТО одразу після Швеції і за таким же сценарієм. Він наголосив, що будь-яке рішення в країнах НАТО та ЄС приймається консенсусом.
- До речі, Україна вже заручилася підтримкою Франції, Німеччини, Польщі та країн Балтії. Однак США буцімто не мають наміру якось спрощувати процедуру вступу України до НАТО. Таку позицію висловив американський президент Джо Байден.