Вступ України в НАТО допоможе безпеці Заходу: які варіанти має Київ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг офіційно запросив президента України Володимира Зеленського на саміт альянсу, що відбудеться у липні у Вільнюсі. Україна покладає великі надії на цей саміт та сподівається на конкретні рішення щодо членства.

Членство України в НАТО буде суттєвим підсиленням блоку на східному фланзі. Про це 24 Каналу заявив публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський.

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Де-факто Україна вже член НАТО

Він додав, що Україна рухається в НАТО завдяки перемогам над головним геополітичним противником альянсу. 70 років тому НАТО створювався з метою протидії СРСР/Росії, але тепер це завдання виконує Україна. Вступ в альянс буде забезпечувати не безпеку України, як вважалось раніше, а безпеку всієї Європи.

"Іншої такої армії, здатної протистояти Росії, в Європі немає. Де-факто, Україна вже член НАТО, судячи з функцій, які вона виконує і, яке озброєння отримує. Єдиний нюанс – це те, що на Україну не розповсюджується 5-та стаття НАТО про колективну безпеку", – заявив Піонтковський.

Андрій Піонтковський про ймовірність вступу в НАТО: дивитись відео

Є різні форми забезпечення безпеки

Він також прокоментував відверте небажання Угорщини сприяти вступу України в НАТО. У теперішній ситуації для альянсу буде кориснішим членство України, а Угорщину можуть "попросити на вихід".

"Врешті, є інші механізми колективної безпеки. Наприклад, надання статусу "головного союзника США не з-поміж країн НАТО", як Ізраїль чи Південна Корея. Або Швеція – ще не член НАТО, але вже має гарантії захисту від ряду країн членів альянсу від можливого нападу Росії", – наголосив публіцист.

Піонтковський вважає, що Україні потрібно від НАТО готовність альянсу взяти участь у відбитті можливого нового нападу Росії.

Якщо Росія знову розв’яже війну – не чекати літаки F-16, а щоб літаки вже з готовими екіпажами прилетіли й знищили російське угрупування. Цього можна досягнути отриманням гарантій, скажімо, від 29 країн НАТО, без участі Угорщини,

– додав він.

Україна прагне вступу в НАТО