Питання ПДЧ в НАТО для України зняте з порядку денного, – Кулеба

Дмитро Кулеба розповів, що питання Плану дій щодо членства в НАТО знято з порядку денного. Адже Україна вже подала заявку.

Глава МЗС України розповів, що під час зустрічі комісії "Україна – НАТО" на рівні міністрів вдалося збільшити бюджет Альянсу для фінансування ЗСУ. Також розв'язали питання пришвидшення постачання зброї, яку вже обіцяли доставити.

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Що сказав Кулеба після засідання Комісії Україна – НАТО в Брюсселі

Питання ПДЧ знято з порядку денного, тому що ми подали заявку. Йдеться про додаткове зміцнення всеосяжного пакета допомоги від НАТО. І це не може бути заміною для членства, і не може бути умовою для членства,

– заявив Кулеба.

Очільник українського МЗС пояснив, що це – механізм практичної допомоги, який Північноатлантичний альянс хоче зробити максимально потужним. Окрім того, за словами Кулеби, паралельно йде процес ухвалення політичних рішень щодо членства України в НАТО.

Україна у Вільнюсі очікує на формалізовані рішення

Міністр пояснив, що на саміті НАТО у Вільнюсі, що відбудеться у липні 2023 року, Україна однозначно очікує на формалізовані рішення.

Це мають бути рішення, які наближають членство України в НАТО. Ми не шукаємо рішення, які лише констатують стан відносин,

– заявив Кулеба.

Посадовець запевнив, що повторити вкотре, що двері НАТО залишаються відкритими – недостатньо.

Що цьому передувало