Питання ПДЧ в НАТО для України зняте з порядку денного, – Кулеба
Джерело:"Європейська правда"
Дмитро Кулеба розповів, що питання Плану дій щодо членства в НАТО знято з порядку денного. Адже Україна вже подала заявку.
Глава МЗС України розповів, що під час зустрічі комісії "Україна – НАТО" на рівні міністрів вдалося збільшити бюджет Альянсу для фінансування ЗСУ. Також розв'язали питання пришвидшення постачання зброї, яку вже обіцяли доставити.
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Що сказав Кулеба після засідання Комісії Україна – НАТО в Брюсселі
Питання ПДЧ знято з порядку денного, тому що ми подали заявку. Йдеться про додаткове зміцнення всеосяжного пакета допомоги від НАТО. І це не може бути заміною для членства, і не може бути умовою для членства,
– заявив Кулеба.
Очільник українського МЗС пояснив, що це – механізм практичної допомоги, який Північноатлантичний альянс хоче зробити максимально потужним. Окрім того, за словами Кулеби, паралельно йде процес ухвалення політичних рішень щодо членства України в НАТО.
Україна у Вільнюсі очікує на формалізовані рішення
Міністр пояснив, що на саміті НАТО у Вільнюсі, що відбудеться у липні 2023 року, Україна однозначно очікує на формалізовані рішення.
Це мають бути рішення, які наближають членство України в НАТО. Ми не шукаємо рішення, які лише констатують стан відносин,
– заявив Кулеба.
Посадовець запевнив, що повторити вкотре, що двері НАТО залишаються відкритими – недостатньо.
Що цьому передувало
- У Брюсселі відбулась зустріч комісії "Україна – НАТО" на рівні міністрів. Дмитро Кулеба заявив, що була відверта розмова щодо того, що деякі країни думають, мовляв, членство не на часі.
- Глава українського МЗС пояснив, що він частково задоволений результатами перемовин щодо вступу України в НАТО. Міністр вкотре додав – членство в Альянсі є єдиною умовою безпеки України.
- Варто додати, що генсек НАТО Єнс Столтенберг пояснив, що Україна стане членом Альянсу. Проте запевнив, що спочатку треба забезпечити перемогу України, а потім вже давати обіцянку.
- Перед цим Єнс Столтенберг, за даними ЗМІ, попросив членів НАТО щороку виділяти по 500 мільйонів євро для України. Зокрема, генсек НАТО хоче, щоб союзники збільшили внески до фонду Комплексного пакета допомоги Україні (CAP).