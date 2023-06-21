Румунія підтримала вступ України в НАТО, а Британія наполягає на спрощеній процедурі

Очільник МЗС Дмитро Кулеба 21 червня повідомив, що Румунія підтримала членство нашої країни в НАТО. Водночас міністр закордонних справ Британії висловився, що його країна підтримує спрощений вступ для України.

За його словами, Україна наразі показує гарні результати в реформуванні Збройних Сил. Таким чином, наша країна здобула ще 2 союзників у питанні вступу до Альянсу.

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Румунія підтримала Україну у вступі в НАТО

Кулеба наголосив, що провів свою першу зустріч особисту зустріч з новою міністеркою закордонних справ Лумініцою Одобеску. Він висловив подяку румунським партнерам за підтримку вступу нашої країни до НАТО.



Очільниця МЗС Румунії підтримала Україну у вступі до НАТО / Фото МЗС України

Наразі достеменно невідомо у якому форматі підтримала Україну румунська сторона у письмовому чи усному. Однак це сталося після того, як глава держави Володимир Зеленський та президент Румунії Клаус Йоханніс підписали спільну декларацію, у якій Бухарест зобов'язався підтримувати Україну на шляху до членства в Альянсі.

Британія підтримуватиме спрощену процедуру вступу України в НАТО

Глава британського МЗС Джеймс Клеверлі зазначив, що Сполучене Королівство "дуже підтримає" рішення, щодо спрощеної процедури вступу України в НАТО. Про це він заявив виступаючи на пресконференції в рамках ініціативи Ukraine Recovery Conference у Лондоні.

Клеверлі наголосив, що весь світ бачив, як українська армія розвивалася неймовірно швидко. За його словами, реформування Збройних Сил нашої держави "відбувається й під час конфлікту".

Я думаю, що позиція Британії була б дуже підтримувальною, якби ми відійшли від плану дій щодо членства, визнаючи, що українці продемонстрували свою відданість реформуванню армії для вимог членства в НАТО,

– сказав він.

До того ж британський міністр зауважив, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на неформальному саміті міністрів закордонних справ Альянсу сказав, що насправді багато вимог плану дій щодо членства наша держава вже виконує. Наостанок Клеверлі запевнив що всі союзники по НАТО визнають наші прагнення та реформи.

Франція також почала підтримувати вступ нашої країни в НАТО