У нас буде 3 варіанти, – Шейтельман про вступ у НАТО після деокупації України

Вступ України до Північноатлантичного Альянсу наразі заборонена тема в НАТО. Однак це грає нам на руку, оскільки такі обговорення можуть повпливати на надання нам військової допомоги.

Так, певні країни, які проти вступу України до Альянсу, можуть почати також блокувати військову допомогу нашій державі. Таку думку 24 каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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За якого сценарію можливий вступ України в НАТО

Тож наразі нам не треба тиснути на це питання, а вже в день перемоги почнемо переговори щодо членства в НАТО. Крім того, щоб прискорити вступ до Альянсу нам треба буде наполягати на своєму праві долучитися до організації.

Після того, як ми звільнимо всі території до міжнародно визнаних кордонів України, нам треба буде будь-яким способом забезпечити безпеку від Росії, яка на той час все ще буде ядерною державою. У нас буде всього 3 виходи,

– зауважив політтехнолог.

За його словами, мовиться про такі варіанти:

Росія припиняє бути ядерною державою;

Україна стає ядерною державою;

наша країна стає членом НАТО.

Тож після перемоги Україна може обговорити з Альянсом, який з трьох варіантів підходить найбільше. На думку політтехнолога, тоді у країн-членів НАТО з'являться аргументи на користь третього рішення.

Шейтельман назвав сценарій, за якого Україна може стати членом НАТО: дивіться відео

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