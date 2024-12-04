США та Німеччина блокують шлях України до НАТО, – ЗМІ

Сполучені Штати та Німеччина наразі не підтримують запрошення України до Північноатлантичного Альянсу. Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав союзників ухвалити історичне рішення під час найближчої зустрічі міністрів у Брюсселі.

Про це розповіло джерело в Альянсі у коментарі для Суспільного, повідомляє 24 Канал. За словами Сибіги, зараз найкращий час для такого кроку.

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Заклик України до НАТО

Джерело зауважило, що проблема лежить в основному в площині США та Німеччини.

Ми можемо лише здогадуватися, що їх найбільше турбує, але вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному,

– зазначило джерело.

Водночас, за словами джерела, проти запрошення України до Альянсу також виступають Словаччина та Угорщина, що видно із заяв їхніх політиків.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до союзників із проханням надати офіційне запрошення до НАТО під час зустрічі міністрів закордонних справ, яка відбудеться 3-4 грудня в Брюсселі.

Він наголосив, що цей крок стане "адекватною відповіддю союзників на постійну ескалацію російської агресії".

Міністр звернув увагу на те, що Росія залучає десятки тисяч північнокорейських військових і використовує Україну як полігон для випробування новітньої зброї.

Запрошення України до НАТО має бути одним із ключових результатів майбутньої зустрічі глав зовнішньополітичних відомств. Це стане важливим сигналом підтримки та єдності перед обличчям спільних загроз,

– заявив Сибіга.

Незважаючи на численні заклики України, позиція окремих членів блоку демонструє стриманість через побоювання щодо ескалації з боку Росії.

Очікується, що ситуація стане однією з головних тем під час брюссельської зустрічі, однак перспективи швидкого рішення залишаються невизначеними.