США, Німеччина, Угорщина та ще кілька країн проти запрошення України в НАТО, – Le Monde

Франція та Велика Британія наполягають на тому, щоб Україну запросили стати членом НАТО. Однак проти такого рішення виступає низка країн, серед яких США, Німеччина та Угорщина.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал французького видання Le Monde.

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Що відомо про країни, які проти запрошення України в НАТО

Журналісти зазначили, що наразі проти запрошення України в НАТО виступають Сполучені Штати, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія.

За повідомленнями видання, своєю чергою і Франція, і Велика Британія виступають за запрошення України приєднатися до Альянсу.

Президент США Джо Байден висловив свою відмову прийняти рішення щодо запрошення України в НАТО. А його наступник, Дональд Трамп, як повідомляється, ніколи не підтримував цю ідею.

Згідно з повідомленням Le Monde, Трамп начебто запропонував відкласти членство України в НАТО щонайменше на 20 років.

Президент Володимир Зеленський закликав країни-члени Альянсу розглянути можливість вступу України до НАТО. Однак, як повідомляється, європейські лідери вивчають альтернативні рішення, оскільки перспектива запрошення нашої держави до вступу в НАТО викликала занепокоєння серед кількох країн-членів.

До слова, у МЗС України заявили, що наша країна офіційно відмовилася від гарантій, що є замінниками членства в НАТО. У міністерстві зазначили, що лише долучення України в Альянс є найкращим стримувальним фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав.