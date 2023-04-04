Столтенберг зробив важливу заяву про членство України в НАТО

Генсек НАТО зробив заяву щодо того, коли Україна доєднається до Північноатлантичного альянсу. Єнс Столтенберг не назвав час, проте озвучив умову.

Єнс Столтенберг запевнив, що Україна стане членом Альянсу. Про це генсек НАТО заявив у день, коли Фінляндія офіційно стала членом Північноатлантичного альянсу.

Дивіться також "Можуть подякувати Путіну": у США прокоментували вступ Фінляндії до НАТО

Що сказав Столтенберг про приєднання України до НАТО

Україна стане членом Альянсу. Та ми усвідомлюємо, що спочатку треба забезпечити перемогу України, а потім вже давати обіцянку,

– запевнив генеральний секретар НАТО.

Проте він запевнив, що держави-члени Альянсу підтримують Україну і будуть робити це й надалі.

"Ми будемо робити все, щоб Україна перемогла, і це забезпечить її членство в НАТО", – запевнив Столтенберг.

Зеленського запросили на саміт у Вільнюсі

Видання CNN написало, що генеральний секретар НАТО заявив, що Володимира Зеленського запросили на саміт Альянсу, який відбудеться в столиці Литви в липні 2023 року. Про це посадовець сказав за підсумками засідання комісії Україна – НАТО в Брюсселі.

Сильна незалежна Україна є життєво важливою для стабільності євроатлантичного регіону, і ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з президентом Зеленським на нашому Вільнюському саміті в липні,

– заявив Столтенберг.

Варто додати, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що він сподівається, що на цьогорічному саміті НАТО у Вільнюсі буде ухвалене доленосне рішення щодо майбутнього членства України в НАТО.

Вступ України в НАТО: коротко