Столтенберг зробив важливу заяву про членство України в НАТО
Джерело:Єнс Столтенберг
Генсек НАТО зробив заяву щодо того, коли Україна доєднається до Північноатлантичного альянсу. Єнс Столтенберг не назвав час, проте озвучив умову.
Єнс Столтенберг запевнив, що Україна стане членом Альянсу. Про це генсек НАТО заявив у день, коли Фінляндія офіційно стала членом Північноатлантичного альянсу.
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Що сказав Столтенберг про приєднання України до НАТО
Україна стане членом Альянсу. Та ми усвідомлюємо, що спочатку треба забезпечити перемогу України, а потім вже давати обіцянку,
– запевнив генеральний секретар НАТО.
Проте він запевнив, що держави-члени Альянсу підтримують Україну і будуть робити це й надалі.
"Ми будемо робити все, щоб Україна перемогла, і це забезпечить її членство в НАТО", – запевнив Столтенберг.
Зеленського запросили на саміт у Вільнюсі
Видання CNN написало, що генеральний секретар НАТО заявив, що Володимира Зеленського запросили на саміт Альянсу, який відбудеться в столиці Литви в липні 2023 року. Про це посадовець сказав за підсумками засідання комісії Україна – НАТО в Брюсселі.
Сильна незалежна Україна є життєво важливою для стабільності євроатлантичного регіону, і ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з президентом Зеленським на нашому Вільнюському саміті в липні,
– заявив Столтенберг.
Варто додати, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що він сподівається, що на цьогорічному саміті НАТО у Вільнюсі буде ухвалене доленосне рішення щодо майбутнього членства України в НАТО.
Вступ України в НАТО: коротко
- 30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.
- Тоді президент України Володимир Зеленський заявив, що хоч фактично ми вже діємо за стандартами НАТО, та ще залишилось стати членом Альянсу юридично.
- Варто додати, що Єнс Столтенберг заявив раніше, що без перемоги у війні вступ України до НАТО не матиме сенсу. Саме тому наразі країни-члени Альянсу роблять все можливе, щоб забезпечити нашу країну у військовому та економічному плані.
- До речі, глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявляв, – якщо Україна буде членом НАТО, то Путін не матиме шансу на перемогу. Ба більше, на його думку, ми можемо стати членами НАТО раніше, ніж членами ЄС.