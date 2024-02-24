Питання не "якщо", а "коли": генсек НАТО про членство України в Альянсі

Сьогодні рівно 2 роки відколи Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Генсек НАТО Єнс Столтенберг 24 лютого зробив заяву про членство нашої держави в Північноатлантичному Альянсі.

Вступ країни до Альянсу вже питання не "якщо", а питання часу. Про це генсек НАТО розповів під час звернення з нагоди другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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Вступ України в НАТО

"Сьогодні виповнюється два роки, як російські танки вкотилися в Україну. Початок найбільшої війни в Європі після Другої світової війни. Дозвольте мені почати з вшанування всіх тих хоробрих українців, які полягли або були поранені, захищаючи свою Батьківщину", – зазначив він на початку промови.

За його словами, Путін розпочав війну, бо хотів закрити двері перед НАТО і позбавити Україну права вибирати власний шлях.

Але він домігся абсолютно протилежного. Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше. Україна вступить до НАТО, це не питання "якщо", а питання "коли",

– наголосив Столтенберг.

Генеральний секретар додав, що Альянс продовжить підтримувати Україну заради "вашої і нашої безпеки".

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