Питання не "якщо", а "коли": генсек НАТО про членство України в Альянсі
Джерело:NATO
Сьогодні рівно 2 роки відколи Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Генсек НАТО Єнс Столтенберг 24 лютого зробив заяву про членство нашої держави в Північноатлантичному Альянсі.
Вступ країни до Альянсу вже питання не "якщо", а питання часу. Про це генсек НАТО розповів під час звернення з нагоди другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.
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Вступ України в НАТО
"Сьогодні виповнюється два роки, як російські танки вкотилися в Україну. Початок найбільшої війни в Європі після Другої світової війни. Дозвольте мені почати з вшанування всіх тих хоробрих українців, які полягли або були поранені, захищаючи свою Батьківщину", – зазначив він на початку промови.
За його словами, Путін розпочав війну, бо хотів закрити двері перед НАТО і позбавити Україну права вибирати власний шлях.
Але він домігся абсолютно протилежного. Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше. Україна вступить до НАТО, це не питання "якщо", а питання "коли",
– наголосив Столтенберг.
Генеральний секретар додав, що Альянс продовжить підтримувати Україну заради "вашої і нашої безпеки".
Перспективи України доєднатися до "родини Альянсу"
- Нагадаємо, 30 вересня 2022 року стало відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Наша держава очікувала отримати запрошення на вступ до Альянсу під час літнього саміту у Вільнюсі, однак цього не сталося.
- Натомість країни НАТО погодили підсумкове комюніке щодо України. Вони візьмуть нашу державу до себе без ПДЧ (плану дій щодо членства). Крім того, країни "Великої сімки" підписали декларацію щодо підтримки України. Вони зобов'язалися надавати необхідну допомогу для підтримки її здатності давати відсіч ворогові.
- Нещодавно, представник Держдепу США Даніел Сайзек зазначив, що члени НАТО знають і розуміють, що українці хочуть стати членом НАТО відразу і якнайшвидше. Чесно кажучи, це не очікується на саміті НАТО цього року... мабуть, після війни".
- Також додав, що очікується продовження співпраці в межах Сенату, аби проводити реформи в Україні. Наразі ж пріоритетом є надання допомоги для захисту від російської агресії.