Частина Євросоюзу боїться, що Україна після вступу стане "Угорщиною", – Давидюк
Попри війну Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. Проте деякі політики не приховують, що не дуже хочуть брати Україну в ЄС. Чому – читайте пояснення експерта у статті.
Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він наголосив, що на думку таких політиків впливає тиск та корупція від Росії.
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За його словами, у частини європейських держав є страх, що Україна після вступу стане "Угорщиною".
Типу в ЄС брали цивілізовану країну, а потім якийсь напівдиктатор починає грати на користь Росії. Вони бояться, що ми можемо змінити позицію – прийде якесь ОПЗЖ, Арестович чи хтось такий. Вони бояться, що Україна вже буде в ЄС і зсередини почне розколювати,
– припустив Давидюк.
Політолог зазначає, що Україні треба показати ЄС, що ми такими, як є зараз, будемо у наступні 100 років – демократичні, проєвропейські, прозахідні люди, які хочуть сильної Європи.
"А не ті, хто прийшли розколювати Євросоюз, і будуть за гроші голосувати чи "зривати" санкції чи щось інше. Цей страх є, і нам треба довести, що цього не буде", – сказав Давидюк.
Політолог вважає, що Україні зараз треба інвестувати не у вибори, а в будівництво інституцій – суди, партії, все, що пов'язане зі свободою слова.
В нас немає 5 – 6 років, не зрозуміло, чи ми до квітня – жовтня доживемо. Я радий, що німці можуть так довго планувати, але українці не знають, чи вони доживуть до вечора,
– зауважив Давидюк.
"Не можна випускати європейських політиків з Києва без рішення, що це буде зроблено за рік – два. Треба вже "запускати гачки". Бо якщо нам зараз під час війни скажуть "ні", то повірте – без війни нам ніколи не скажуть "так", – вважає політолог.
Вступ України в Євросоюз: головне
- Нагадаємо, що Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року. 23 червня того ж року Україна офіційно набула статусу кандидата в члени Європейського Союзу.
- Для повноцінного входження до складу ЄС країні потрібно виконати Копенгагенські критерії, які встановили для всіх кандидатів у 1993 році. Серед них: наявність стабільних державних інститутів, дієва ринкова економіка і здатність ефективно виконувати зобов'язання члена союзу.
- Окремо Україна зобов'язалася виконати 7 умов, включаючи проведення судової реформи, боротьбу з корупцією тощо.
- Додамо, що днями депутати Європейського парламенту вимагають від країн ЄС готуватися до переговорів щодо повноцінного членства України в ЄС. 489 депутатів ЄП підтримали, що Україні потрібно вступити в ЄС.