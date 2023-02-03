Частина Євросоюзу боїться, що Україна після вступу стане "Угорщиною", – Давидюк

Попри війну Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. Проте деякі політики не приховують, що не дуже хочуть брати Україну в ЄС. Чому – читайте пояснення експерта у статті.

Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він наголосив, що на думку таких політиків впливає тиск та корупція від Росії.

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За його словами, у частини європейських держав є страх, що Україна після вступу стане "Угорщиною".

Типу в ЄС брали цивілізовану країну, а потім якийсь напівдиктатор починає грати на користь Росії. Вони бояться, що ми можемо змінити позицію – прийде якесь ОПЗЖ, Арестович чи хтось такий. Вони бояться, що Україна вже буде в ЄС і зсередини почне розколювати,

– припустив Давидюк.

Політолог зазначає, що Україні треба показати ЄС, що ми такими, як є зараз, будемо у наступні 100 років – демократичні, проєвропейські, прозахідні люди, які хочуть сильної Європи.

"А не ті, хто прийшли розколювати Євросоюз, і будуть за гроші голосувати чи "зривати" санкції чи щось інше. Цей страх є, і нам треба довести, що цього не буде", – сказав Давидюк.

Політолог вважає, що Україні зараз треба інвестувати не у вибори, а в будівництво інституцій – суди, партії, все, що пов'язане зі свободою слова.

В нас немає 5 – 6 років, не зрозуміло, чи ми до квітня – жовтня доживемо. Я радий, що німці можуть так довго планувати, але українці не знають, чи вони доживуть до вечора,

– зауважив Давидюк.

Ймовірно, Микола Давидюк має на увазі останню заяву представника Німеччини про вступ України до Євросоюзу. Так, глава Європейського комітету Бундестагу Антон Гофрайтер вважає, що повноцінне членство України можливе упродовж п'яти-шести наступних років.

"Не можна випускати європейських політиків з Києва без рішення, що це буде зроблено за рік – два. Треба вже "запускати гачки". Бо якщо нам зараз під час війни скажуть "ні", то повірте – без війни нам ніколи не скажуть "так", – вважає політолог.

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