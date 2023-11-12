Пані посол ЄС пояснила, що буде після ухвалення рішення про переговори про вступ України
Джерело:Суспільне
Катаріна Матернова – пані посол ЄС в Україні – розповіла, що звіт, який Єврокомісія оприлюднила 8 листопада, має багато аспектів.
Загалом є є 35 розділів для переговорів. Вони об'єднані в 6 кластерів.
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Якщо лідери країн ЄС на Раді, що відбудеться в середині грудня в Брюсселі, ухвалять позитивне рішення про початок переговорів, наступним кроком буде отримання Єврокомісією так званого переговорного мандату – своєрідної книги правил, чого ми маємо досягти в ході дискусій,
– мовиться у повідомленні.
Матернова наголосила: у звіті вказали, що отримати цей мандат Україна може у березні 2024 року. Вона висловила сподівання, що саме тоді й стартують переговори.
На яких змінах має зосередитися Україна
Матернова додала, що наразі Україна має зосередитися на 4 сферах. Мовиться про:
- кадрове забезпечення НАБУ;
- зміни до закону про декларації;
- ухвалення закону про лобіювання;
- ухвалення нормативно-правової бази відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії щодо нацменшин.