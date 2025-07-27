Це найбільша проблема, – економіст сказав, що стоїть на заваді євроінтеграції України

Попри скандальний закон про НАБУ і САП, шлях України до членства в ЄС продовжується. Команди працюють над виконанням усіх реформ, але одна річ може стати серйозним каменем спотикання.

Таку думку 24 Каналу висловив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що саме від цієї проблеми походять всі інші. Вона насамперед пов'язана з грошима.

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Що може ускладнити вступ в ЄС

Щодо закону про ліквідацію антикорупційних органів, то суспільство ще раз показало свою адекватність та швидкість реакції. Європейці побачили невідворотність антикорупційних змін в Україні, а НАБУ та САП мають відновити незалежність.

Найбільшою проблемою на нашому шляху в Європейський Союз можуть стати не політичні фактори та зовсім не імплементація європейських законодавства. Насамперед мовиться про наше місце в єдиному європейському ринку.

Варто розуміти, що будь-які політичні спотикання будуть жорстко підживлюватися відповідними фінансово-економічними колами. Українські товарні позиції, аграрний сектор, зокрема військово-промисловий комплекс, – не завжди є очікуваним в Європейському Союзі,

– підкреслив економіст.

Якщо щодо ВПК ще можна знайти спільну мову, то аграрний сектор – це величезна проблема. Варто згадати, що не так давно з ЄС вдалося досягти домовленостей щодо невеликого розширення квот, які ми мали у 2021 році. Навіть не мовилось про відкриття європейського ринку, повернення торгівельного безвізу.

Як наслідок, ми маємо консолідовану позицію поляків, угорців, словаків, румунів і болгаринів, які виступили категорично проти цього. Отже, без розв'язання цієї проблеми завжди виникатимуть бар'єри для подальшого руху в ЄС.

Навіть коли угорський опозиційний політик виступає проти того, щоб Україна швидким темпом входила в Європейський Союз – це не свідчить, що він поганий. Просто за його спиною стоять угорські аграрії, які не хочуть бачити українського аграрія разом з собою на полицях європейських супермаркетів.

Одна річ – ділити на п'ятьох, зовсім інша – ділити на шістьох. Саме це, на мій погляд, є найбільшою проблемою,

– наголосив Олег Пендзин.

Доки Україна разом з Європейським Союзом консолідовано не вирішить, як владнати це питання, доти ми матимемо безліч різних причин, чому наша держава там не так швидко просувається в Євросоюз. Саме від економічної проблеми йтимуть всі інші.

До слова, скандальну заяву щодо членства України вкотре висловив прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Він сказав, що вступ нашої держави в ЄС нібито принесе війну в Європу, тому цього не можна допустити, "навіть якщо Брюссель перевернеться з ніг на голову".