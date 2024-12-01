Два переговорні кластери щодо євроінтеграції реально відрити на початку 2025 року, – Зеленський

ЄС на початку 2025 року відкриє два переговорних кластери щодо інтеграції з Україною. Це може статися уже у першому півріччі.

Кластери стосуватимуться різних сфер діяльності. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського та головою Європейської Ради Антоніу Кошти українським ЗМІ 1 грудня.

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Плани про кластери підтвердив президент Зеленський.

"Ми маємо розуміти, що без геополітичної визначеності реальна безпека неможлива… За грудень і в наступному році (2025 – 24 Канал) ми маємо зробити якнайбільше, щоб просунутися в перемовинах з Євросоюзом. Це абсолютно реально відкрити два переговорні кластери вже на початку наступного року", – сказав він.

Зеленський додав, що забезпечити інтеграцію до внутрішнього ринку ЄС також реально найближчим часом. А ще – запросити Україну до НАТО, що є необхідним для нашого виживання.

Поступово інтеграція почнеться в різних сферах. Наприклад, це стосується роумінгу та інших питань. Згодом ми зможемо розглядати Україну як частину нашої спільноти,

– додав голова Євроради Кошта.

Він зауважив, що ЄС надзвичайно вражений тим, що Україна під час війни провела низку важливих реформ, необхідних для вступу в Союз.

"Це вперше в історії ЄС, коли країна-кандидат під час війни готується до вступу… Це спільна робота", – сказав президент Євроради.

Кошта також підтвердив, що певні категорії українських товарів скоро могли б зайти на єдиний ринок ЄС.

"У нас є політичне бажання допомогти, щоб Україна відповідала всім необхідним критеріям, і ми абсолютно певні, що Україна спроможна швидко досягти результатів", – сказав він.