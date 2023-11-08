ЄС ініціює переговори щодо вступу України: які країни можуть стати на заваді
Європейська комісія офіційно порекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС. Однак існує чималий ризик, що деякі країни можуть виступити проти членства України в Євросоюзі.
Політолог Ігор Рейтерович припустив 24 Каналу, які держави можуть стати на заваді. Також він пояснив, чому певні країни можуть бути проти приєднання України в ЄС.
До теми Членство в ЄС не через 20 років: коли Україну візьмуть до Євросоюзу і що цьому заважає
Які країни можуть бути проти членства України в ЄС
Рейтерович піддав сумніву, що Словаччина якось перешкоджатиме інтеграції України в Євросоюз. Так, новообраний прем'єр-міністр Роберт Фіцо виступав з неоднозначними заявами щодо України, однак навряд чи буде проти вступу нашої держави в ЄС.
Існують країни, зокрема Греція, які можуть зловживати процесом інтеграції, аби для себе на рівні Європейського Союзу отримати додаткові преференції. Наприклад, відновлення торгівлі з Росією.
Рейтерович про перемовини щодо вступу України в ЄС: дивитися відео
А так, крім Угорщини, сказати, що в Європейському Союзі є країна, яка має принципові розбіжності з Україною щодо її інтеграції до ЄС, то такого немає,
– наголосив політолог.
Однак, за словами Рейтеровича, Україна матиме складні перемовини з Польщею. Утім, робочі питання можна буде врегулювати на основі стандартів, які діють в Євросоюзі.
Україна на шляху вступу в ЄС
- Сьогодні, 8 листопада, Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому зафіксувала прогрес України та рекомендує розпочати процес перемовин про вступ нашої країни до ЄС. Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна, попри війну, проводить глибокі реформи та вже виконала "понад 90% кроків", наданих у 2022 році.
- Президент Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішню заяву Урсули фон дер Ляєн. Глава держави назвав рекомендацію про початок перемовин "правильним" кроком історії.
- Зовсім нещодавно, 4 листопада, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва наголосила, що Україна зробила більше на шляху до ЄС, ніж хтось очікував від країни під час війни.