ЄС ініціює переговори щодо вступу України: які країни можуть стати на заваді

Європейська комісія офіційно порекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС. Однак існує чималий ризик, що деякі країни можуть виступити проти членства України в Євросоюзі.

Політолог Ігор Рейтерович припустив 24 Каналу, які держави можуть стати на заваді. Також він пояснив, чому певні країни можуть бути проти приєднання України в ЄС.

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Які країни можуть бути проти членства України в ЄС

Рейтерович піддав сумніву, що Словаччина якось перешкоджатиме інтеграції України в Євросоюз. Так, новообраний прем'єр-міністр Роберт Фіцо виступав з неоднозначними заявами щодо України, однак навряд чи буде проти вступу нашої держави в ЄС.

Існують країни, зокрема Греція, які можуть зловживати процесом інтеграції, аби для себе на рівні Європейського Союзу отримати додаткові преференції. Наприклад, відновлення торгівлі з Росією.

Рейтерович про перемовини щодо вступу України в ЄС: дивитися відео

А так, крім Угорщини, сказати, що в Європейському Союзі є країна, яка має принципові розбіжності з Україною щодо її інтеграції до ЄС, то такого немає,

– наголосив політолог.

Однак, за словами Рейтеровича, Україна матиме складні перемовини з Польщею. Утім, робочі питання можна буде врегулювати на основі стандартів, які діють в Євросоюзі.

Україна на шляху вступу в ЄС