День почався зі скандальних заяв і погроз: репортаж із другого дня саміту в Брюсселі

Лідери ЄС 14 грудня ухвалили історичне рішення – розпочати переговори про членство України в Європейському Союзі. Наступний день роботи Євроради розпочався з нових заяв угорського прем'єра Віктора Орбана, який далі наполягає на тому, що Україна нібито не може стати членом ЄС.

Про це розповів ведучий 24 Каналу Олексій Печій, зауваживши, що Орбан всіляко заважатиме членству України в ЄС. Крім цього, Угорщина блокує рішення щодо виділення Україні 50 мільярдів фінансової допомоги, яку мали узгодити ще напередодні.

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Що відбувається у Брюсселі

У перший день саміту 14 грудня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що рішення про початок переговорів щодо членства в ЄС України та Молдови було ухвалено практично одноголосно. Лише один лідер з цим не погодився, але й не заперечив. Мовиться про Віктора Орбана, який покинув залу під час голосування.

Щодо фінансової допомоги Україні, то уже зараз зрозуміло, що це питання буде відкладено щонайменше до початку наступного року. Європейські політики заявляють, що повернуться до нього у січні 2024-го.

26 лідерів погоджуються, що підтримка України необхідна. Перегляд бюджету передбачає, запропонований пакет на 50 мільярдів євро, а також витрати на міграцію, оборону та інші пріоритети. Ми повернемось до цього питання на початку нового року й спробуємо отримати одностайність,

– сказав Шарль Мішель.

Про що заявив Орбан

Вранці 15 грудня Віктор Орбан сказав, що годинами намагався переконати європейських лідерів не підписувати початок переговорів з Україною. Втім його нібито запевнили, що Угорщина від цього нічого не втратить. Неофіційно європейські політики розповідають, що Орбан упродовж цих декількох годин насправді просто мовчав, а коли прийшов час голосування, то покинув залу, аби інші 26 лідерів ухвалили рішення.

Тепер Орбан погрожує, що через угорський парламент може заблокувати вступ України до ЄС на будь-якому етапі. Втім говорить про це не в будівлі Європарламенту, а на угорському радіо.

Це погана форма допомоги, але в інших країн були два серйозні аргументи, які треба було взяти до уваги. Перше, що їх 26, а ми одні. А друге, що Угорщина нічого не втрачає, бо за нею залишається останнє слово,

– сказав Віктор Орбан.

Проте інші лідери ЄС більш позитивні щодо переговорів з Україною. Наприклад, президент Литви запевняє, що європейські політики мають святкувати майбутнє приєднання України та Молдови до ЄС.

"Це неймовірний політичний процес. Лише вчора ми обговорювали питання щодо проєктів переговорів. Сьогодні ми святкуємо. Цей політичний сигнал було необхідно надіслати нашим друзям, особливо в Україні, адже ця країна перебуває у стані війни", – сказав Гітанас Науседа.

Крім цього, Віктор Орбан запевняє що Україна нібито не може отримувати великі суми допомоги з бюджету ЄС, оскільки ще не є частиною блоку. Однак інші лідери запевняють, що допомогу все-таки можна спрямувати поза бюджетом ЄС у випадку, якщо Угорщина продовжуватиме свою блокаду.

Що буде з допомогою Україні

Угорський прем'єр прагне отримати ще 21 мільярд євро з бюджету ЄС, які залишаються заблоковані, через порушення Угорщиною верховенства права. Загалом сума заморожених коштів складала 31 мільярд, але напередодні саміту Орбану вдалося розблокувати 10 мільярдів.

Наразі є два можливих сценарії для того, щоб Україна отримала допомогу. Перше – це фінансування меншими траншами, за які голосуватимуть щороку до 2027-го.

Другий сценарій – виділення фінансування національними урядами. Тоді кожна країна самостійно виділятиме кошти. Представник Угорщини анонімно заявив, що на такий сценарій Будапешт може погодитись.

Також у кулуарах можна почути, що лідерам ЄС уже набридла позиція Орбана, який одноголосно намагається заблокувати ключові рішення Європейського Союзу. Президент Литви навіть наголосив, що одна країна не може тримати в заручниках інших 26 лідерів.

Через кілька тижнів можуть статися речі, які можуть змінити думку Угорщини. Я вважаю, що найголовніше, щоб Україна отримала гроші вчасно. Ніхто не планує чекати до березня чи квітня,

– сказав президент Литви.

Відтак можна підсумувати, що ключові питання, які пов'язані з Україною, вирішили вчора. Сьогодні 15 грудня увагу зосередять на Близькому Сході та внутрішніх питаннях ЄС.

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