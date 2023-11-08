Які умови й терміни вступу України в ЄС розглядають: деталі з переговорів в Брюсселі

Европейська комісія рекомендувала державам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною. Однак, Київ зміг повністю виконати лише 4 з 7 критеріїв, що супроводжували надання нашій державі статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Водночас, у 3 рекомендаціях Україна досягла великого прогресу. Кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко у Брюсселі детальніше розповіла про умови й терміни вступу України в ЄС, про які сьогодні говорили.

До теми Робота за трьома пунктами триває: які перспективи України на вступ в ЄС

Умови вступу в ЄС

Як зазначила кореспондентка, Брюссель порадив Україні посилити боротьбу з корупцією, знизити надмірний вплив олігархів на законодавців та виконати усі реформи у законодавстві щодо нацменшин.

Наступний крок – прийняття політичного рішення Європейської Ради про початок перемовин вступу України в ЄС. Одностайне рішення мають схвалити 27 країн-членів Європейського Союзу.

У разі позитивного рішення, яке очікує Україна, переговорний процес розпочнеться одразу після саміту ЄС у грудні цього року,

– наголосила Назаренко.

За даними наших джерел у Брюсселі, вони впевнені, що Україна зможе завершити всі необхідні реформи до березня 2024 року. Після цього Єврокомісія представить ще одну оцінку й може порекомендувати Європейській Раді узгодити переговорну рамку для України.

Хто спробує блокувати вступ

Перед цим Київ та Брюссель разом розроблятимуть нову дорожню карту для Євроінтеграції. Це означає, що Україна виконуватиме нові реформи на шляху до вступу в ЄС.

Зауважимо, уряд Угорщини вже заявляв, що блокуватиме переговори про вступ для України. Зокрема, через неповне виконання рекомендацій щодо нацменшин.

Софія Назаренко про деталі перемовин у Брюсселі: дивитися відео

Утім, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Україна все ж вийде на позитивне рішення Європейської Ради у грудні цього року.

Процес "скринінгу" та імовірна дата вступу України в ЄС

Далі наступним кроком, який ми очікуємо від Єврокомісії, буде так званий "скринінг". Тоді Єврокомісія порівняє наскільки українське законодавство наблизилося до законодавства ЄС,

– пояснила Софія Назаренко.

За даними високопосадовців у Брюсселі, зазвичай процес "скринінгу" займає понад 2 роки. Утім, в Єврокомісії хочуть пришвидшити процес та подолати процедуру для України за пів року.

Наразі у Брюсселі не можуть спрогнозувати остаточну дату прийняття України в ЄС. Адже швидкість ухвалення відповідного рішення залежить від зусиль нашої держави у реформах.

Попри це, голова Європейської Ради Шарль Мішель допускає, що Україна може приєднатися до Європейського Союзу у 2030 році, якщо будуть виконані всі необхідні умови.

Вступ України в ЄС: що відомо