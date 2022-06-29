Зеленський анонсував на 1 липня презентацію чіткого плану шляху до членства в ЄС
29 червня 2022 , 23:04Читать новость на русском
Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Тепер нам потрібно пройти непростий шлях до повноправного членства.
Україна робить все можливе для того, щоб стримати російських окупантів та гарантувати безпеку Європі. Повномасштабний напад Росії на Україну яскраво показав – ЄС без України неможливий, адже наш народ показав неабияку рішучість, що стати стіною, об яку розіб'ється російська армія.
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План для вступу України в ЄС
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