Це оптимістичний сценарій, – депутатка Європарламенту про вступ України в ЄС у 2029 році

Депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс вважає, що Україна може вступити в ЄС у 2029 році. Це оптимістичний сценарій, для якого вже у цьому році потрібно розпочинати переговори про членство України в Євросоюзі.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла депутатка Європарламенту, колишня міністерка оборони Литви Раса Юкнявічене. За її словами, також потрібно проводити реформи у самому Євросоюзі.

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"Рішення зараз приймаються одноголосно щодо зовнішньої політики. Наприклад, одна держава проти – нема санкцій. Тому треба ще вмовити багато держав, політиків, щоб були зміни у процесі ЄС", – підкреслила депутатка.

Потрібно розпочинати переговори вже цього року

Юкнявічене зазначила, що вступ України до Євросоюзу у 2029 році – це оптимістичний сценарій, до якої прагне її "Європейська народна партія". Наразі головне завдання, щоб переговори про членство розпочались у 2023 році.

Не буває політичного рішення, щоб зібрались держави і сказали країні, що вона член ЄС. Ми не хочемо, щоб цей процес був надто довгим, як із державами західних Балкан. Коли стагнація прийшла у цей регіон, вони вже давно працюють над цим, але не все так добре виходить,

– зауважила вона.

Депутатка Європарламенту наголосила, що не хоче, аби бюрократичні процеси щодо членства України в ЄС тривали дуже довго. Як стверджує колишня міністерка оборони Литви, головне – розпочати переговори цього року, але це буде не легко.

"Щоб розпочати переговори у цьому році потрібно дуже попрацювати з обох сторін: з української та європейської", – додала Раса Юкнявічене.

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