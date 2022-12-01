Похоронний марш близько: у Путіна вирішили піти на крайній крок для втягнення Білорусі у війну

За словами джерел експертів Інституту Роберта Ленсінга в російському військовому керівництві, Кремль ухвалив рішення про радикальне "вирішення" питання втягування Білорусі до збройної агресії Росії проти України.

Кремлівська зозуля злічила дні Лукашенка

За вказівкою Путіна, відданою після повернення із саміту ОДКБ, російська військова розвідка може спробувати пропрацювати сценарій або із замахом на президента Білорусі Олександра Лукашенка (самопроголошеного – 24 канал), або його імітацією.

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Мета – залякати його та змусити віддати наказ військам про пряму участь у війні в Україні разом із російськими військами, повідомляють джерела.

Штаб ГРУ Росії проробляє сценарій, який передбачає вбивство Лукашенка в ході операції, внаслідок чого його обов'язки будуть покладені на чинного генсека ОДКБ Станіслава Зася, який повністю лояльний до Росії і перебуває під контролем її розвідки.

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Заїжджений сценарій

В обох сценаріях, чи це невдалий чи успішний замах на Лукашенка, будуть представлені сфабриковані "докази" "причетності України та Польщі під керівництвом розвідки НАТО", що дасть формальний привід для участі білоруських військ у бойових діях на території України.

Слід також нагадати, що, за даними ГУР Міноборони України, в Білорусі зараз не зафіксовано концентрацію військ або активність, що свідчить про підготовку до наступу.

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