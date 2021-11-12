Уся Україна буде в тумані: синоптики попередили про погіршення погоди
12 листопада 2021 , 16:31Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
Синоптики попереджають про погіршення погоди 13 листопада. Густий туман накриє всі області.
Погода в Україні 13 листопада буде теплою та сонячною. Однак ситуацію дещо ускладнить туман.
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Українців попереджають про туман
У всіх областях України 13 листопада буде туманно. Видимість становитиме 200 – 500 метрів. Такою погода буде як вдень, так і вночі. Через це в Україні оголосили І рівень небезпечності – жовтий.
Українців попереджають про туман / Фото Укргідрометцентру
Погода на Новий рік та Різдво: які прогнози
- У період новорічних свят погода буде морозною. Водночас синоптики попередили, що снігу очікувати не варто. Усі опади, які проходитимуть, будуть у вигляді дощу й мокрого снігу.
- Наприкінці листопада – на початку грудня слід очікувати середньодобову і денну температуру на рівні +5 градусів, холодні дні, зокрема до -10 градусів, прогнозують на початку грудня, різке похолодання та мороз очікують перед Новим роком. У святкові дні буде то мороз, то тепло.