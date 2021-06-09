Вся Україна перейшла в зелену зону карантину

Усі області України 9 червня стали "зеленими". Інших карантинних зон, як свідчать дані МОЗ, наразі немає.

Так, усі регіони тепер відповідають показникам зеленої зони. Наприклад, показник рівня захворюваності по всій Україні становить 74.

До речі Україна змінила правила перетину кордону під час карантину: що варто знати

Як встановлюють зелену зону

Зауважимо, раніше Кабмін визначив інші умови встановлення "зеленого" рівня епіднебезпеки.

кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів становитиме менше 75;

коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 (за допомогою ПЛР або експрес-тестів) – менше 4%;

кількість тестів протягом 7 днів на 100 тисяч людей – більше 300.

в Україні немає "червоних" регіонів.



Всі регіони "зелені" / Таблиця МОЗ

Які правила діють у зеленій зоні

У громадських місцях слід перебувати в масках;

дозволені масові заходи за участі більше 50 людей;

кінотеатри та заклади культури повинні б бути заповнені не більше, ніж на 50% місць у кожному залі;

пасажирів у громадському транспорті можна перевозити лише на сидячих місцях;

відвідувати заклади дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти можна, якщо на самоізоляції є понад 50% дітей та персоналу закладу.

відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу.

Послаблення карантину: нові правила

Крім нових правил встановлення зеленої зони, уряд вирішив значно послабити карантин.