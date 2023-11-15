Вся Україна "почервоніла": у Повітряних силах повідомили про зліт ворожого МіГ-31К

В усіх областях нашої держави оголосили ракетну небезпеку. У повітря здійнявся носій "Кинджалів".

15 листопада вдень Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для всієї України.

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Вся Україна – "червона"

В усіх областях існує загроза ракетних ударів. О 12:06 тривога почала ширитися регіонами нашої держави. Військові заявили, що вона пов'язана зі злетом МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, що у Нижньогородській області.

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Тривалість тривог зросте

10 листопада в Україні вперше оголошували тривогу, яка тривала майже три години. Вона теж була пов'язана з тим, що у повітря піднявся ворожий МіГ, носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал".

Тоді речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що відтепер й надалі слід очікувати, що подібні тривоги триватимуть у середньому 2-2,5 години. Наразі окупанти тренуються дозаправляти свої літаки у повітрі.

Так, вчора, 14 листопада, ракетна небезпека існувала майже 3 години. Ігнат зауважив, що це не рекорд. Крім того, він підкреслив, що цього разу ворог проводив дві дозаправки літака у повітрі. Водночас речник попросив громадян України не нехтувати сигналом тривоги і одразу прямувати до укриттів.

Відомо, що під час довготривалої тривоги росіяни спрямували протирадіолокаційну Х-31П на територію Одещини. Ракета влучила в поле.

У Силах оборони зауважили, що противник у такий спосіб випробовує українців на витримку та вишукує напрямки майбутніх атак.

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