Як путінський "м'ясник" Суровікін перевзувся в українського агента
11 листопада 2022 , 15:03Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Юрія Бутусова
Генерал Суровікін, якщо судити з даних Міністерства оборони Російської Федерації, є українським агентом.
Уявний світ катаЗа словами Суровікіна, російська армія завдавала втрат українцям під Херсоном у співвідношенні 1:8, успішно відбила всі атаки українських націоналістів, тричі розбомбила десант на Енергодар, знищила десятки штабів та складів боєприпасів.
Актуальне Не забувайте про ціну: хто став "бронею" прориву ЗСУ на Херсонщині
Але Суровікін наказав припинити таку успішну для російської армії операцію і все одно здав Херсон, указом Путіна включений до складу Російської Федерації.
В історії воєн не було аналогів, коли б війська здавали таку велику територію, незважаючи на нескінченні перемоги.
До теми – російські окупанти втікають з Херсона на своїх двох: дивіться відео