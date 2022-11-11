Генерал Суровікін, якщо судити з даних Міністерства оборони Російської Федерації, є українським агентом.

Уявний світ ката

За словами Суровікіна , російська армія завдавала втрат українцям під Херсоном у співвідношенні 1:8, успішно відбила всі атаки українських націоналістів, тричі розбомбила десант на Енергодар, знищила десятки штабів та складів боєприпасів.

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Суровікін звітував про видатні "перемоги" окупантів, але таки здав Херсонщину / Колаж 24 каналу

Але Суровікін наказав припинити таку успішну для російської армії операцію і все одно здав Херсон, указом Путіна включений до складу Російської Федерації.

В історії воєн не було аналогів, коли б війська здавали таку велику територію, незважаючи на нескінченні перемоги.

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