Втеча від ТЦК: яке покарання очікувати

У разі, якщо особу втікача встановлять, їй загрожує покарання за ухилення від мобілізації. Порушника очікує штраф або навіть в’язниця.

У питанні покарання за втечу від ТЦК детально розібрався 24 Канал.

Дивіться також Чи можуть чоловіки, яких мобілізували в ТЦК, потрапити до лав “Азову”: відповідь військових

Що буде, якщо втекти від ТЦК

У Координаційному центрі з надання правничої допомоги пояснюють, що втеча від представників ТЦК та СП може бути розглянута як перешкоджання їх роботі.

Керівники ТЦК самі розглядають адміністративну справу і стягують штраф. Адвокат Тетяна Даниленко зазначає, що він складатиме від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Для посадовців чи юридичних осіб – від 34 тисяч до 59 тисяч гривень.

Втім, оскаржити рішення можна у суді.

Може настати й кримінальна відповідальність за кількома статтями. Найчастіше це стаття 336 Кримінального кодексу – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

В такому разі на порушника чекає ув’язнення на строк від 3 до 5 років. Втім сьогодні часто його замінюють іспитовим терміном від 6 місяців до 3 років.

Раніше ми повідомляли, за яких умов можна відмовити працівникам ТЦК взяти повістку.