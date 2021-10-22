Втік до Росії: рішала Порошенка й Тимошенко фактично визнав свою провину

Олександр Онищенко, який був політичним "рішалою" для Петра Порошенка та Юлії Тимошенко, виявився громадянином Росії. Саме в такому статусі він тепер перебуває у німецькому реєстрі, як власник розкішної нерухомості.

Долі українських корупціонерів складаються по-різному. Комусь з них не щастить. Наприклад, Павлу Лазаренку довелося відсидіти в американській тюрмі 8 років й ще 5 років під домашнім арештом.

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Хтось з них побудував бізнес завдяки державі, став справжнім рекетиром, обійняв найвищі посади, але потім так само стрімко впав з трону, як це сталося з Віктором Януковичем і його оточенням.

Хтось витрачає мільйони доларів щороку, аби тільки не потрапити на лаву підсудних у США, як це сталося з Дмитром Фірташем.

Хто такий Олександр Онищенко

Однак дехто просто вирішив тікати з України, деякий час тинявся європейськими тюрмами, уникнув екстрадиції в Україну й у результаті втік до Росії, яка гарантувала йому захист від кримінальної справи.

Мовиться про колишнього нардепа Олександра Онищенка, який був ключовою фігурою в політичних домовленостях впродовж перших років правління Петра Порошенка.

Потім він потрапив на радари новоствореного на той час Національного антикорупційного бюро й втік з України.

Як згодом зізнався сам Онищенко, накивати п'ятами його вмовила начебто ледь не сама Юлія Тимошенко, яку він, подейкують, утримував грошима. Таким чином вона б позбулася небезпечного свідка на українській території.



Юлія Тимошенко могла позбутися небезпечного свідка / Фото "Батьківщини"

Хоча треба визнати, що на початку Тимошенко намагалася захищати свого цінного агента. Вона тоді ходила по ефірах та публічно атакувала НАБУ, принизливо відгукуючись про нього в телеефірах.

Щоб підсилити позицію публічного захисту Онищенко, Тимошенко також називала справу проти нього спробою "перерозподілу бізнесу" та "рейдерською атакою".

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Зрештою, зараз Онищенко фактично змушений зректися своєї батьківщини та стати частиною інформаційної пропаганди держави-агресора.

За це на нього наклали санкції США в одному пакеті з Андрієм Деркачем, якого визнали агентом російських спецслужб, та Олександром Дубінським.

Онищенко має громадянство Росії

Однак про Онищенка тепер знову з'явилися новини. Виявляється, колишній український депутат має громадянство Росії.

Спочатку про це повідомило видання Deutsche Welle, яке розбиралося у справі Онищенка, поки він перебував під вартою в Німеччині.

Вимагаючи, щоб країна не видавала Онищенка Україні, його адвокати запропонували певний сценарій. Мовляв, не страшно, якщо ви не дасте йому політичний притулок у Німеччині й не проведете екстрадицію в Україну. У нього є готовність виїхати до Росії.

В Олександра Онищенка є російський паспорт, а дозволу на проживання у Німеччині немає. Тому ми повідомили суд, що у разі невидачі Україні йому є куди їхати – до Росії,

– заявив адвокат Інґо Міноджіо.

Сам Онищенко казав, що отримав російський паспорт ще у 2020 році. В інтерв'ю виданню "Бабель" він пояснив, що на такий крок пішов через свою спортивну діяльність. Мовляв, виступає за збірну Росії з кінного спорту.

Екснардеп продає нерухомість

Тепер Онищенко, уже як громадянин Росії, продає свій особняк в Німеччині. Він купив його у 2014 році за 19 мільйонів євро. Гроші були переведені з рахунків кіпрської фірми, що має відношення до "газової схеми", за яку його заочно судять в Україні.



Маєток Онищенка у Німеччині / Фото guteinhausforsale

Для продажу унікального німецького ранчо "газовий ділок" навіть замовив презентаційний сайт, пише журналіст Deutsche Welle Євген Тейзе. Вілла має вигляд справжнього ранчо, де можна не тільки провести життя в добробуті, але й активно займатися кінним спортом.

Онищенко ще в 1998 році почав займатися кінним спортом. Вже у 2002 році він очолив Федерацію кінного спорту України, а у 2012 році брав участь в літніх Олімпійських іграх в Лондоні.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура у грудні 2016 року домагалася в суді арешту цього німецького маєтку.

Вищого антикорупційного суду тоді ще не було й справу слухали в стінах Солом'янського суду Києва. Суддя у клопотанні відмовив, зазначивши, що воно засноване на "припущеннях".

Так Онищенко зберіг за собою майно, на яке теоретично могла претендувати Україна для компенсації збитків у "газовій справі".

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Після втечі з Німеччини в Росію Онищенко переписав маєток на 24-річну російську модель – Дарію Вакуліну. Однак екснардеп знову переоформив німецьке ранчо на себе, але вже як громадянина Росії.

Справу Онищенка продовжують слухати

Тим часом в Україні продовжують заочно слухати справу Онищенка про привласнення понад 740 мільйонів гривень ПАТ "Укргазвидобування". Його адвокати вчергове зірвали засідання.

Зокрема, захисник депутата-перевертня Олег Іщенко самовільно залишив засідання Вищого антикорупційного суду.

Вдумайтеся у цинізм та дріб'язковість "відмазок". Адвокат повідомив суддям, що прийшов лише на 30 хвилин і попросив відпустити його на інше засідання ВАКС у пов'язаній справі, оскільки воно було призначене раніше.

Суддя не погодився, але адвокат Онищенка встав і пішов.

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Ще один захисник Вадим Маркевич на засідання не з'явився, але повідомив колегію, що захист Онищенка зможе забезпечити Іщенко, а його самого не буде через "сімейні обставини".

Які саме – адвокат не уточнив. Таким чином, засідання знову не відбулося.



Судді Леся Федорак, Віктор Маслов та Ігор Строгий звернулися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з проханням притягнути обох адвокатів до відповідальності.

Адвокати не вперше зривають засідання у такий спосіб. Рік тому 3 захисників самовільно залишили засідання, зірвавши дослідження відео з обшуку. Судді тоді теж зверталися до КДКА.

Ще принаймні двічі судді зверталися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури через неявку адвокатів без поважних причин. Втім, звернення були безуспішними.

Фігурантку "газової справи" виправдали

Ще одну фігурантку "газової справи" Онищенка виправдали. Вищий антикорупційний суд не знайшов складу злочину в діях судді Господарського суду Харківської області Тетяни Денисюк, яку Антикорупційна прокуратура звинувачувала у зловживаннях на користь фірми Онищенка в "газових схемах".

За версією обвинувачення, суддя зобов'язала державну компанію "Укргазвидобування" передати фірмі Онищенка "Карпатнадраінвест" природний газ, попередньо арештований судами.

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Це рішення Денисюк ухвалила на підставі зустрічного позову від приватної фірми, розгляд якого відбувся навіть без сплати позивачем судового збору, внаслідок чого державний бюджет недоотримав понад 200 тисяч гривень.

Цікаво, що увесь судовий процес транслювався, а оголошення самого вироку раптом вирішили не показувати, тому підстави такого рішення невідомі, пише журналіст Олег Новіков.

Онищенко переїхав до батька

Для того, щоб не сісти на батьківщині в тюрму, Онищенко переїхав до свого батька. Раджаб Кадиров багато років тому працював в Узбекистані заступником міністра внутрішніх справ і начальником в'язниць країни.

"Україні потрібен був газ. Завдяки батькові у мене з'явилися зв'язки в Узбекистані. Однак мій батько був при поважній посаді, а за місцевими порядками небезпечно було "кидати" його сина на гроші", – писав Онищенко у своїй книзі про початок власного політичного бізнесу.

Що є важливим завданням України

Онищенко також писав про Україну таке: "У нашій країні великий бізнес завжди був просто змушений дружити з владою, ділитися з владою, ставати владою".

Екснардеп визнав, що займався корупцією, але коли почалися розслідування проти нього, то втік до Росії, а фактично – визнав свою провину.

Тепер завданням України є засудити Онищенка незалежно від того, чи планує він повертатися. Потім через заочний вирок необхідно вимагати його видачу Україні та конфіскацію майна екснардепа.