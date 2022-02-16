Втікав від "своїх": СБУ затримала на Донбасі розвідника бойовиків з банди "Восток"

Служба безпеки України затримала на Донеччині розвідника бойовиків з угруповання "Восток". Він зливав окупантам інформацію про переміщення українських Збройних сил.

Бойовик намагався приховано перетнути лінію розмежування. Тоді його схопили контррозвідники СБУ.

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Що відомо про бойовика

Встановили, що чоловік є уродженцем Мирнограду. Він входив до складу угруповань бойовиків "Оплот" та "Восток". Зловмисник був розвідником та збирав дані про позиції та переміщення підрозділів української армії.

Мав конфлікти і зі своїми "товаришами"

Бойовику довелось втікати з окупованих територій. Річ у тім, що він мав конфлікт із ватажками, йому погрожували вбивством. Правоохоронці повідомили затриманому про підозру за участь у терористичній організації.

Росія хоче офіційно визнати бойовиків

У Росії зібрались офіційно визнати так звані фейкові "республіки" на окупованому Донбасі.

Держдума 15 лютого ухвалила відповідне звернення до президента Володимира Путіна. У зверненні мовиться про якнайшвидше проведення переговорів з ватажками бойовиків "для створення правової основи".

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що таке рішення держави-агресорки не матиме правових наслідків. Водночас це означатиме "свідомий вихід Росії з мінських домовленостей".

В Офісі Президента теж називають це "руйнацією мінських домовленостей".

У Кремлі 16 лютого заявили, що Путін взяв до відома звернення депутатів про "легітимізацію" бойовиків.

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Текст поста СБУ:

"СБУ затримала на Донеччині розвідника бойовиків з угруповання "Восток" Контррозвідники

СБУ затримали бойовика, коли він намагався приховано перетнути лінію розмежування.

Встановлено, що чоловік є уродженцем Мирнограду. Він входив до складу угруповань бойовиків "Оплот" і "Восток". Будучи розвідником, збирав дані про позиції та переміщення підрозділів ЗСУ. А втікав з ОРДЛО через конфлікт із ватажками та погрози фізичної ліквідації.

Затриманому повідомлено про підозру за участь у терористичній організації".