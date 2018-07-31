Втомлена Ембер Хьорд засвітила груди в об’ємній сукні: фото

Зірка довгоочікуваного фільму "Аквамен" Ембер Хьорд, схоже, вирішила звільнити місце у своєму будинку, попросивши своїх друзів допомогти з вивезенням речей. Однак 32-річна зірка не лише здивувала провокативним домашнім одягом, а й втомленим виглядом та проблемною шкірою.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Американська актриса одягнула довгу over-size сукню білого кольору, крізь яку добре проглядались груди актриси. Коли вона нахилялась, щоб підняти коробку з речами, її груди помітно оголились.

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Ембер Хьорд в Лос-Анджелесі

Також папараці встигли зафіксувати Ембер у не надто хорошій формі, – на її обличчі можна помітити численні акне, а сама актриса виглядала не надто щасливою та здоровою. Можливо, її виснажили зйомки фільму "Аквамен", у якому вона зіграла одну з другорядних ролей. А втім, зірка кіно має повне право залишатись такою, яка вона є у своєму будинку в Лос-Анджелесі, не переймаючись за зовнішній вигляд.

Нагадаємо, що Ембер Хьорд наразі перебуває в стосунках з арт-дилером Віто Шнабелем. На початку цього року вона порвала стосунки з мільярдером Ілона Маском, а Віто в минулому році, після трьох років стосунків, завершив роман з супермоделлю Хайді Клум.