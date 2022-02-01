Втомляться закривати: Шуфрич веде переговори про купівлю ще одного каналу

Нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич вирішив знову придбати телеканал. Цього разу політик сподівається, що його не закриють.

Канал, який планує купити Шуфрич, стане уже 6 каналом соратників Віктора Медведчука. Нардеп вірить, що долі 5 попередніх телеканалів новий не повторить.

Зауважте Трансляцію каналів Шуфрича "Першого незалежного" та UkrLive припинили після введення санкцій

Шуфрич поки не каже, який канал купує

Нестор Шуфрич поки не спішить називати телеканал, про покупку якого зараз домовляються. Однак він уточнив, що контракт мають підписати до 1 березня і тоді він сам усе розповість.

Якщо угода відбудеться, повідомлю,

– заявив Шуфрич.

За інформацією ЗМІ, Шуфрич може купити закарпатський супутниковий канал Sirius або економічний Ukrainian News Channel. Однак політик відмовився коментувати цю інформацію.

Санкції РНБО проти каналів Медведчука

2 лютого 2021 року РНБО ввела санкції проти бізнес-партнера нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука Тараса Козака. Через це канали ZIK, NewsOne та "112 Україна" припинили своє мовлення, оскільки були частиною власності Козака.

Колишні працівники заблокованих каналів буцімто об'єдналися і створили телеканал "Перший незалежний". У вересні 2021 року 60% акцій цього каналу купив колега Медведчука по партії Нестор Шуфрич.

Сам Шуфрич виправдав цю "покупку" тим, що нібито зробив це "на прохання журналістів каналу". Однак 28 грудня РНБО ввела санкції проти медіахолдингів Козака та Шуфрича, через що своє мовлення припинили "Перший незалежний" та UkrLive.

Більше про санкції проти холдингів Медведчука у випуску "На цю хвилину": дивіться відео