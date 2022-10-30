Чому велика війна стала для українців несподіванкою і чи варто шукати винних

Довкола теми, чому Україна зустріла велику війну саме так, як зустріла, вже ламалися списи і будуть ламатися ще дуже довго.

Одвічна проблема українців

Новий поштовх дала трохи, як бачу, стаття в New Yorker, яка вийшла минулого тижня. Як показує практика, в нас під час аналізу концентруються більшою мірою на особистостях. Роль особистості в історії – це добре. Але, крім того, є і структурні чинники. Отже, чому Україна зустріла війну саме так?

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1. Брак суспільного консенсусу щодо необхідності перерозподіляти більшу частку, ніж 2,75% ВВП на оборону.

По суті, щодо цього був негласний суспільний консенсус – особливого бажання ділитися своїм рівнем споживання на користь форсованого розвитку бойового потенціалу сил оборони і безпеки не спостерігалося. Будь-який політик, який би намагався цей консенсус порушити, автоматично був політичним трупом.

Все це, в тому числі, було відображенням того, що для частини людей війна так і не почалася в 2014 році, а для іншої частини закінчилася в лютому 2015 року. А війна (як і підготовка до неї) – це гроші, гроші і ще раз гроші. Однак в країні із демократією (хай і не ідеальною, але все ж) просто так ділити ресурси без суспільної згоди не вийде. А її не було.

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Помилки років незалежності

2. Ми так і не навчилися державної політики у відповідній сфері за 30 років відновлення незалежності, незважаючи на певні спроби.

Не навчилися як на рівні політики, так і на рівні власне військового будівництва, незважаючи на проведення циклів оборонного планування. На рівні військового будівництва ми ніколи не йшли від цілого до окремого – тобто від нашої перспективної доктрини ведення операції, яка б враховувала відповідний спосіб ведення війни ворога і наші обмеження, і до пріорітетів закупівель озброєння та військової техніки, підготовки і кадрової політики. В нас йшли від окремого до цілого, але так це не працює.

Тому зустріли так, як зустріли, через відповідні фактори.

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