У ДПСУ розповіли, чи є загроза вторгнення з боку білорусі: як укріплюються ЗСУ

Загроза з боку білорусі нікуди не поділась. Армія цієї країни проводить підозрілі маневри біля наших кордонів.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону розповів про ситуацію на білоруському кордоні. Наші Сили оборони контролюють ситуацію, повідомляє 24 канал.

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Суттєвих змін ситуація не зазнала. Звісно, що підрозділи збройних сил білорусі перебувають на напрямку київського кордону. Це та кількість і характер їхніх дій, які були й до цього раніше. Тобто немає ударного угрупування на цей момент, яке б могло здійснити вторгнення,

– пояснив Демченко.

Він запевнив, що прикордонники спільно з ЗСУ постійно відстежують ситуацію. Це враховують для того, щоб кожного дня знати, як діяти.

Як укріплюють кордон

Демченко наголосив, що до ділянки з українського боку кордону прикута велика увага. Всі сектори оборони роблять все необхідне для того, щоб укріпити цей напрямок.

Його зміцнюють як по лінії державного кордону, так і в прикордонні. Мовиться про заходи і з інженерно-фортифікаційних споруджень. таким чином буде укріплення і місця укриття для особового складу, який перебуває на цьому напрямку.

За словами Демченка, у разі якщо ворог спробує вторгнутися, то ми зможемо їм дати гідну відсіч відразу на лінії кордону. Також нам буде під силу вести бойові дії, якщо це буде потрібно.

Що відомо про ймовірний наступ з білорусі

Генштаб ЗСУ повідомляв, що сили спеціальних операцій білорусі продовжують перевіряти свою бойову готовність. Ворог продовжує бути активним біля наших кордонів, прикриваючись так званими навчаннями. Підрозділи збройних сил білорусі продовжують виконувати завдання від командування – посилено охороняти кордон між білоруссю та Україною у Брестській і Гомельській областях.

Україна ж готується і очікує, що з білоруської сторони можуть бути провокації чи навіть вторгнення, адже лукашенко є соратником путіна. Генштаб 3 серпня повідомляв, що у білорусі провели тренування зі зв'язку генерального штабу. росія використовує територію країни для того, щоб перекинути своїх диверсантів. Наші військові їх знищують.

Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов висловлював думку про те, що зараз ймовірність нападу білорусі на Україну дуже невелика. Він вважає, що білорусь не готова до того, аби вступити у війну проти України.

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