Вторгнення та хімзброя: у Білому домі назвали теми, які США обговорять з Росією

США під час майбутньої серії переговорів з Росії порушити питання вторгнення до сусідніх країн. Крім того, на переговорах планують порушити питання застосування хімічної зброї на іноземній території.

Про це повідомив прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.​​​​

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Зазначимо, Псакі наголосила, що США не збираються пункт за пунктом відповідати на пропозиції російської сторони.

Ми і наші союзники порушуватимемо ці та інші питання з Росією найближчими днями і тижнями,

– заявила вона.

Зауважимо, що США продовжують роботу з підготовки переговорів з Росією щодо "гарантій безпеки". Однак не всі вимоги Москви можуть бути прийняті, зокрема й щодо НАТО.

Коротко про так звані "гарантії безпеки" для Росії

Під час розмови з Джо Байденом 7 грудня 2021 року Володимир Путін заявив про вимогу надати гарантії щодо нерозширення НАТО.

У Білому домі відповіли, що ніхто не має права диктувати Альянсу, кому ставати його членами.

Згодом Кремль опублікував вищезгадані проєкти договорів з США та НАТО про "гарантії безпеки". Росія там знову вимагає від НАТО зобов'язань не приймати Україну в Альянс.

Штати заявили, що нададуть відповідь. Натомість у Росії бояться, що США проігнорують їхній документ про "гарантій безпеки" щодо НАТО. Саме тому у Кремлі заявили, що відсутність відповіді Росія сприйматиме як "агресивну лінію".

До речі, все це відбувається на тлі стягування військ Росії до українських кордонів.

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Переговори США з Росією щодо "гарантій безпеки" відбудуться 10 січня. Також це питання обговорять під час засідання Ради НАТО – Росія, яке заплановане на 12 січня.