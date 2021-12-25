Вторгненню "бути", тому що Кремль продовжує накопичувати війська біля українських кордонів. Розвідка України "каже" про 120 тисяч у безпосередній близькості та ще стільки ж на відстані 200 – 400 кілометрів.

До теми Росія продовжує стягувати війська до кордонів України: опублікували карту

Проте треба розуміти, що там, де розвідка побачила 100 тисяч, то легко можуть бути й усі 200 тисяч. Будь-яка розвідка не є всевидячою.

Для того, щоб зібрати армійців посеред зими у тимчасових таборах у чистому полі дійсно потрібна дуже і дуже поважна причина на додачу до чималих фінансових витрат. Такою причиною може бути хіба що майбутня війна. Такий невтішний висновок.

Путін не чекатиме "напад" України

Накопичення військ – це єдиний направду "об'єктивний" маркер майбутнього вторгнення. Усі інші маркери будуть уже суб'єктивними, тобто вже чистої води припущеннями, які ґрунтуються на заявах Кремля.

Про які заяви мовиться? Це, зокрема, заява міністра оборони Росії про американських найманців на Донбасі й завезену американцями хімічну зброю для провокацій. Це заява Володимира Путіна про гіперзвукову зброю, якою США начебто готуються озброювати Україну, щоб вона мала чим відвойовувати силою Донбас та Крим.

Це заява того таки Путіна, що він не, мовляв, просто сидіти й чекати, коли Україна нападе першою.

Українцям від подібних заяв, звісно, лише стає смішно. Ми розуміємо і безглуздість, і, на жаль, нездійсненність усіх побоювань, які Кремль висловлював уголос.

Повний випуск "Pro новини" на 24 каналі: дивіться відео



Утім треба розуміти, що заяви адресовані ж не українцям. Вони для іншої аудиторії. Для внутрішньо російської, тобто вони адресовані пересічним росіянам. Саме їх Кремль такими заявами й готує до війни.

Ленін та радикальний Зеленський: фейки Кремля

Кремль давно вже активно формує серед росіян думку, що це решта світу є вкрай агресивною до Росії. Мовляв, країна-агресорка буде змушена воювати винятково із самозахисту. Нібито це Росія буде вимушена війною захищатися від агресивності НАТО й України, яка має зброю НАТО і президента-націоналіста.

Якщо ви пропустили, то Путін поскаржився росіянам, мовляв, Володимир Зеленський уже "нацик", адже потрапив в Україну, на думку Путіна, під вплив радикальних елементів.

Варто прочитати Ракети НАТО можуть з'явитись на порозі Кремля

Направду радикальний націоналізм Зеленського можна було б лише привітати, але чи можна в цьому питанні вірити Путіну? На своїй пресконференції Путін також заявив, що Україну створив Володимир Ленін.

Тобто ви розумієте, українці то думали, що 1,5 тисячі років тому на березі Дніпра зупинився човен із Києм, Щепом, Хоривом та їхньою сестрою Либідь, але виявляться про ще одного брата ми просто не знали.

На тому човні 1,5 тисячі років тому був іще один брат – Ленін. Це той, який більшовик і творець СРСР.

Опитування росіян про війну на Донбасі

Проте путінські казки направду діють на росіян. Зокрема, за опитуваннями від "Левада-Центра" більше ніж половини росіян вважають, що у загостренні ситуації на Донбасі винні США, НАТО та Україна.

Які результати опитування Лише 4% опитаних припускають, що вина Росія й приблизно стільки ж винуватять у тому загостренні так звані псевдореспубліки. Майже половина опитаних росіян ставляться до України негативно. Хоча здавалося б: чому росіянам взагалі думати про Україну й мати до неї якесь ставлення? Проте ж не тільки вони про нас постійно думають, але і мають вони "негативне ставлення".

Чесно кажучи, це взагалі й не дивно, адже більш ніж половина щоденних російських новин присвячена саме Україні. Навіть підсумкова за рік пресконференція Путіна була присвячена більшою мірою саме Україні.

Від того складалося враження, що майже всі внутрішньо російські проблеми Путін уже розв'язав. Не встиг тільки в столиці Бурятії єдину інфекційну лікарню поремонтувати, але то не так страшно, бо вона й уже 80 років якось простояла без ремонту.



Путін знову "присвятив" пресконференцію Україні / Фото Getty Images

Ці проблеми на Росії Путін уже розв'язав, тому й сконцентрований тепер Путін винятково на проблемах України.

Росіяни готові та чекають війну з Україною

Ще один цікавий момент із соціологічних опитувань, які серед росіян були влаштовані. Понад 14% вважають, що війна з Україною підвищить путінський рейтинг, тобто, перефразую, 20 мільйонів росіян реально не бачать у війні з Україною нічого поганого.

От вам і відповідь на вічне запитання Кобзона: "Хотят ли русские войны?" Хочуть. Вони дійсно її хочуть.

Росіяни до нової повномасштабної війни з Україною не те, що готуються, вони до неї вже готові. Вони її навіть із нетерпінням очікують. Найімовірніше за все цій новій війні Росії з Україною таки бути.

Цікаво Посилення оборони України: Путін перебуває під прицілом усього світу

Проте чому її не буде в новорічну ніч? Зокрема, тому, що у Путіна з Байденом нові переговори заплановані на початок січня. Точної дати ще немає, тому це може бути й середина, і кінець місяця. Ну і навряд Путін захоче зірвати вторгненням цей черговий раунд переговорів.

Підняття ставок для саміту Путіна й Байдена

Ба більше, подальше накопичення військ Росії біля українських кордонів та розмови про готовність Росії до вторгнення, можливо, це все спрямовано лише, щоб підняти ставки в майбутніх січневих переговорах Путіна з Байденом.

Якщо це так, то війни дійсно не буде. Проте додам зараз песимізму – не факт, що нам від того в Україні це буде на добре.

Узагалі не факт, що на майбутніх чергових переговорах Путін не продавить примус України до федералізації до амністії бойовикам. До проведення на Донбасі виборів під дулами російських кулеметів.

Якщо це так, то такий "поганий мир" зрештою обернеться ще гіршим за "хорошу війну". Одразу зауважу, що це прислів'я. Звісно, я розумію, що нічого хорошого у війні й близько бути не може, адже це нові жертви, біль і страждання.

Зверніть увагу Замість обіцяного протистояння Байден змушений шукати компроміси з Путіним, – ЗМІ

Якщо Путін своєю нинішньою загрозою вторгнення таки зміг реально налякати Байдена аж настільки, що він візьметься стати гарантом виконання Мінських домовленостей у кремлівському варіанті, то Україні від того взагалі не буде нічого хорошого.

Чи справдяться такі песимістичні побоювання ще подивимося. Зокрема, дочекаємося результатів січневих переговорів між російським та американським президентами.

Україні спокійно живуть, попри загрози

Я пишаюся Україною й українцями. Над нами вже котрий тиждень висить загроза російського вторгнення. Увесь світ обговорює з тривогою цю тему. Проте ми з вами просто спокійнісінько собі живемо далі.

У нас немає паніки й черг на польському кордоні, обвалу ринку нерухомості, знецінення гривні до іноземних. Також ніхто не змітає з прилавків магазинів сіль, сірники та туалетний папір.

Загроза російського вторгнення є. Ми її усвідомлюємо, але з того приводу взагалі не панікуємо. Навпаки. Жартуємо з приводу мобілізації жінок та того, що нам бракуватиме місця на кладовищах ховати всю "російську армію вторгнення". Ми взагалі не панікуємо. Це реальний привід пишатися Україною та українцями.