В американському Держдепі заявили, що Росія може напасти на Україну в будь-який момент. Мовляв, якщо Кремль наважиться на такий крок, його не зупинить навіть проведення Олімпійських ігор.

Про це попередив держсекретар США Ентоні Блінкен. 11 лютого він зустрівся у Мельбурні зі своїми колегами з Австралії, Індії та Японії.

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Блікнен каже, що наміри Росії не залежать від Олімпіади

Посадовець відкинув припущення про те, що Росія неодмінно чекатиме завершення Олімпіади-2022, аби "не відсунути на задній план союзника – Китай". За його словами, вторгнення може початися будь-коли і це ніяк не залежить від змагань у Пекіні. Такої ж думки американець дотримувався й раніше, ще до початку Ігор.

Блінкен зауважив, що Москва збирає все більше військ біля кордонів з Україною. "Простіше кажучи, ми продовжуємо спостерігати дуже тривожні ознаки російської ескалації", – пояснив він.

США готуються до різних сценаріїв

Американський держсекретар вкотре наголосив, що США виступають за те, аби врегульовувати розбіжності з Росією у дипломатичний спосіб. "Ми доклали всіх можливих зусиль, аби залучити до цього Москву", – запевнив дипломат.

Водночас попередив, що Вашинтон готується до різних варіантів розвитку подій. Мовляв, Кремлю чітко дали зрозуміти: якщо там оберуть шлях посилення агресії проти України, то зіткнуться з серйозними наслідками.

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