Коли путін продав світу "рецепт" Третьої світової

Політичне божевілля може бути заразним. У 2014 році в Україні путін протестував можливість ламати світовий порядок у своїх інтересах.

Непролікована хвороба пустила коріння

На жаль, тоді цивілізований світ не реагував належним чином і не почав лікувати цю хворобу вчасно. 24 лютого 2022 року російський диктатор, який підхопив манію геополітичної величі, вступив у буйну фазу.

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Його звіряча жорстокість стала загрозою не лише Україні, а й багатьом іншим країнам світу. Замість сили міжнародного права він просуває право сили. І цей підхід до міжнародних відносин і до своїх сусідів, схоже, стає заразним у впливі принаймні на деяких політико-ідеологічних партнерів росії.

Єдиний спосіб зупинити російську заразу

І в Сербії щодо Косово, і в Китаю щодо Тайваню з'являється спокуса діяти так само, як росія – по праву сили. Сподіваюся, що і в Пекіні, і в Белграді вистачить розсудливості не переступати через червону межу.

Адже і в Китаї, і на Балканах добре знають криваву ціну війни. До того ж, відповідь України та міжнародної спільноти на російське вторгнення в Україну показала, що агресія не буде безкарною.

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Якщо зараза російського геополітичного божевілля поширюватиметься світом, то міжнародні відносини чекає хаос і глобальне військово-політичне протистояння, що загрожує Третьою світовою війною. Поки не пізно, кремлівський вірус міжнародної агресії треба зупинити. І зробити це можна лише одним шляхом – завдавши поразки росії на українській землі.

А для цього цивілізований світ має діяти рішучіше – і у військово-ресурсній підтримці України, і в політико-економічному тиску на росію.

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