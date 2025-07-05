Військовий "Зевс" назвав основну річ, яка допомогла зупинити окупантів у 2022 році
- Дмитро "Зевс", командир 3 стрілецького батальйону 58-ї бригади, підкреслює важливість єдності між армією та народом у протистоянні окупантам.
Єдність суспільства та військових, за словами "Зевса", була ключовою у зупиненні наступу на Київщині та Херсонщині у 2022 році.
Дмитро із позивним "Зевс" очолює 3 стрілецький батальйон 58-ї бригади, який воює на Харківщині. Воїн розповів, завдяки чому саме вдалося стримати окупантів на початку вторгнення.
В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу "Зевс" підкреслив важливість єдності між армією та народом.
Дивіться також Зеленський заявив про нові угоди щодо виробництва дронів з Данією та американською компанією
Секрет успіху у боротьбі з росіянами
Навесні 2022 року "Зевс" брав участь у боях за Гостомель. Він координував артилерійські удари по ворожих позиціях.
Дмитро каже, що секрет успіху у протистоянні ворогу передусім полягає в єдності суспільства і військових.
"От мені сподобалося у 2022-му році, що в більшості народ був єдиний, і кожен з цивільного населення, військових, були як одне ціле", – пригадав воїн.
На його думку, саме єдність українців допомогла зупинити наступ і на Київщині, і на Херсонщині, коли "люди виходили й просто руками зупиняли танки".
"Треба просто розуміти, що армія і народ – це одне ціле", – каже "Зевс".
Він зазначає, що підтримка цивільних мотивує військових воювати. Якщо захисник знатиме, що у нього за плечима – народ, який його любить і після повернення зустрічатиме як Героя, то в нього набагато вища мотивація боротися.
Також "Зевс" розповів, що окупанти мають гірший морально-психологічний стан, а їхня підготовка та напір зменшилися порівняно з 2022 роком.