Вторгнення Китаю на Тайвань: директор ЦРУ зробив тривожну заяву

Вільям Бернс закликав не недооцінювати загарбницькі амбіції Сі Цзіньпіня. У США знають, що президент Китаю наказав своїм військовим бути готовими до вторгнення на Тайвань у 2027 році.

Бернс зауважив, що лідер Китаю, ймовірно, трохи повернувся до реальності після розгромного провалу російських окупантів в Україні. Водночас не можна недооцінювати загрозу.

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Сі Цзіньпінь вже наказав військовим готуватися до вторгнення на Тайвань.

Це не означає, що він вирішив здійснити вторгнення у 2027 році чи будь-якому іншому році, але це нагадування про серйозність його зосередженості та його амбіцій,

– наголосив директор ЦРУ.

Він зауважив, що Сі Цзіньпінь, вочевидь, був дуже збентеженим та здивованим, коли побачив, наскільки епічно провалилася Росія.

У Тайвані теж кажуть про вторгнення у 2027 році

Джозеф Ву – міністр закордонних справ Тайваню – зауважив, що наразі можна з "більшою ймовірністю" говорити про вторгнення Китаю на Тайвань. Сі Цзіньпінь може спробувати відвернути увагу від проблем, які має Китай.

"Для мене 2027 рік – це рік, якого ми повинні остерігатися. У 2027 році Сі Цзіньпін, швидше за все, перейде на свій четвертий термін", – заявив Ву.

Він наголосив, що ситуація з економікою Китаю стрімко погіршується.