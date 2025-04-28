Трамп одним рішенням може наблизити колапс Росії, – ветеран армії США

Росія як держава може впасти, однак не через припинення вогню чи закінчення війни. Каталізатором може стати президент США Дональд Трамп, а точніше – одне його рішення щодо країни-агресорки.

Таку думку 24 Каналу висловив ветеран армії США, OSINT-аналітик Раян Макбет, зауваживши, що мовиться про слабке місце Кремля. В такий спосіб загрозу Владіміру Путіну будуть становити його ж солдати.

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Яке рішення наблизить колапс в Росії

За словами ветерана армії США, якщо ніхто у світі не захоче купувати російську нафту, Кремль не зможе платити солдатам. Так, російські військові шукатимуть способи заробити гроші та стануть просто натовпом.

Тобто мовиться про те, що раніше говорив президент Трамп – вторинні санкції, де Сполучені Штати вводять санкції проти країн, які купують російську нафту,

– наголосив він.

Макбет зауважив, що натовп російських окупантів перетвориться на натовп найманців. І таке було вже один раз – історія з Євгенієм Пригожиним, який ішов на Москву, саме він очолив російських найманців. Ймовірно, його вбив Путін, але вони намагалися обезголовити режим російського диктатора. Саме тому в Кремлі реально бояться найманців.

"Будь-якому солдату достатньо кілька разів залишитися без їжі, і він уже готовий стати найманцем. Їм не вистачить 2 – 3 зарплат, і вони вже готові піти в найманці. Тож є над чим подумати. Якщо у Росії закінчаться гроші на фінансування війни, це не обернеться для неї добре", – підсумував ветеран армії.

Нагадаймо, що президент США заявляв про готовність запровадити додаткові санкції проти російської нафти та її покупців, якщо Кремль не зробить кроків до припинення вогню на фронті.

Водночас письменник, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов висловив думку про те, що такі дії Вашингтону є малоймовірними. Однак все ж цими словами Трамп показує незадоволення від поведінки Путіна.