Втрапили у капкан, – журналіст про біженців з Афганістану на білорусько-польському кордоні

На кордоні Польщі та Білорусі перебуває значна кількість біженців з Афганістану, які просять міжнародного захисту. Однак у представників режиму Олександра Лукашенка немає бажання зупинити нелегальну міграцію.

Про це в ефірі 24 каналу розповів власний кореспондент "Радіо Свобода" у Мінську Валерій Калиновський. Польща вважає це продовженням гібридної війни Лукашенка проти сусідів.

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Біженці потрапили в капкан

За словами Калиновського, Польща серйозно поставилася до потоку нелегальних мігрантів після того, як багато іноземців проривалися через Білорусь, щоб прямувати до Європи. Це викликало серйозну кризу на кордоні.

На польсько-білоруському кордоні залишаються біженці з Афганістану, які фактично якось втрапили в такий капкан,

– розповів журналіст.

Польська влада 2 вересня запровадила режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через потік мігрантів. Таке рішення схвалив президент Анджей Дуда.

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