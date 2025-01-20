Чи дадуть бронь у 2025 році, якщо не пройти ВЛК до 5 лютого – пояснення юристів

Військовозобов’язані, яких визнали обмежено придатними, мають пройти ВЛК до 5 лютого 2025 року. У разі порушення цього терміну вони можуть втратити право на бронювання, попереджають юристи та ТЦК.

Про це розповідає 24 Канал. У разі невиконання цієї вимоги, вони ризикують втратити право на бронювання або не отримати його повторно.

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Як уникнути проблем із ВЛК

За словами юристів, ті, хто не пройде ВЛК до зазначеної дати, можуть залишитися без броні. Це стосується навіть тих, хто вже має відстрочку. Зокрема, підприємства мають до 28 лютого підтвердити свій статус критичності, щоб перебронювати працівників, але без оновлених даних у реєстрі це стане неможливим.

З 1 грудня процедура бронювання в Україні відбувається через застосунок "Дія". Система Резерв+ автоматично перевіряє дані військовозобов’язаних. Якщо після 5 лютого у базі буде позначка про порушення через несвоєчасне проходження ВЛК, це стане підставою для відмови у бронюванні.

Водночас представники територіальних центрів комплектування повідомляють, що наразі немає офіційних вказівок про автоматичне скасування броні. Проте, щоб уникнути ризиків, юристи радять пройти ВЛК до встановленого терміну.

Поради від юристів

Пройдіть ВЛК до 5 лютого, навіть якщо маєте чинну бронь.

Перевірте актуальність своїх даних у військовому обліку.

У разі позначки про порушення звертайтеся до юриста, щоб швидко врегулювати ситуацію.

Нагадаємо, бронювання є найуразливішою формою відстрочки, тому військовозобов’язаний має дотримуватися всіх правил обліку, щоб уникнути втрати статусу.