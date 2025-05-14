Недбалість росіян призвела до масштабного вибуху складів – розвідка Британії
- Росія втратила понад 100 тисяч тонн боєприпасів через вибух на складі поблизу Кіржача, що стався через недбалість у зберіганні.
Вибух знищив понад квадратний кілометр території складу, серйозно вдаривши по логістиці російських військ і створивши небезпеку для цивільного населення.
Росія втратила понад 100 тисяч тонн боєприпасів через власну недбалість. Потужний вибух на складі поблизу Кіржача знищив один із ключових арсеналів РФ.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на аналіз розвідники Британії від 14 травня. Росія зазнала однієї з найбільших втрат боєприпасів з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
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Росія втратила ключовий склад боєприпасів
Йдеться про вибухи 22 квітня на арсеналі поблизу міста Кіржач у Володимирській області Росії, де розташовувалося 51-ше управління ракетно-артилерійського озброєння.
За даними Центру протидії дезінформації, склад містив близько 105 тисяч тонн боєприпасів – від балістичних і авіаційних ракет до артснарядів і стрілецької зброї, призначених для фронту в Україні.
Британська розвідка опублікувала супутникові знімки, які свідчать, що вибух знищив понад квадратний кілометр території складу.
Вибух на арсеналі Росії / Фото: Х
Це серйозно вдарило по логістиці російських військ і створило додаткову небезпеку для цивільного населення через ймовірне розкидання нестабільних боєприпасів за межі об’єкта.
Офіційна версія російського Міноборони – "пожежа", однак у Британії вважають, що справжня причина – грубе порушення правил зберігання та системна недбалість.