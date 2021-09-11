Втрати на Донбасі: внаслідок обстрілу загинув український воїн, ще троє – поранені

11 вересня 2021 , 07:45
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Джерело:

фейсбук штабу ООС

З двох обстрілів ворога розпочався ранок 11 вересня для українських захисників на Донбасі. Один наш військовий отримав поранення, яке було несумісне з життям.

Ще троє бійців отримали осколкові поранення. Після надання медичної допомоги їх госпіталізували. Стан їхнього здоров'я – середньої важкості.

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Окупанти стріляли з забороненого озброєння

В Операції Об'єднаних сил зазначили,  що окупанти стріляли по українських позиціях поблизу Золотого-4. Ворог відривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Вранці 11 вересня сили противника застосували заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 міліметри. Це сталось в районі Новогнатівки.

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Яка ситуація на Донбасі була за минулу добу

Протягом 10 вересня ворог одразу 8 разів проігнорував домовленості про припинення вогню.

  • Біля Попасної окупанти тричі вели вогонь по позиціях наших захисників із автоматичних станкових гранатометів та мінометів 120 калібру.
  • Найманці обстріляли наші позиції біля Золотого-4 з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Біля Широкиного та Водяного вони застосували гранатомети різних систем.
  • На Луганщині та Донеччині зафіксували проліт двох ворожих безпілотників, які перетнули лінію розмежування.

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Зверніть увагу! Про злочинні дії ворожої сторони Україна повідомила представників ОБСЄ.
Автор: Ірина Пундор