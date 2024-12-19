Південна Корея озвучила приблизні втрати серед солдатів КНДР у Курській області, – Reuters

Південнокорейський посадовець озвучив кількість убитих і поранених солдатів КНДР у боях проти українських військових у Курській області. Дані надані спецслужбами країни.

В оцінці кількості загиблих є розбіжність із даними американського військового чиновника. Про це заявив член південнокорейського парламенту Лі Сонг Квон після закритого брифінгу Національної розвідувальної служби (NIS), повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Скільки солдатів КНДР втратила Росія

Щонайменше 100 дислокованих у Росії північнокорейських військовослужбовців загинули, а ще 1000 – зазнали поранень. Також є ознаки того, що Північна Корея готується до додаткового розгортання.

Великі втрати пояснюються відсутністю у військ КНДР досвіду ведення бойових дій за допомогою безпілотників і незнанням специфіки відкритої місцевості, де відбуваються бої.

Лі зазначив, що розбіжність у даних щодо кількості загиблих, порівняно з оцінками американського чиновника, який назвав кілька сотень жертв, пояснюється доволі консервативним аналізом NIS.

Незважаючи на це, доповідь перегукується з коментарями американських і українських офіційних осіб – втрати Північної Кореї є значними.

Понад 10 000 північнокорейських військовослужбовців направили для допомоги Росії у війні. Пхеньян також надіслав понад 10 000 контейнерів з артилерійськими снарядами, протитанковими ракетами, механізованими гаубицями й ракетними установками.

Ні КНДР, ні Росія офіційно не визнали розгортання північнокорейських військ і постачання зброї.

Раніше 24 Канал повідомляв, що Кремль, ймовірно, й надалі уникатиме публічних згадок про присутність північнокорейських солдатів у Курській області, оскільки це визнало б потребу Росії в залученні іноземних сил для захисту власних територій.