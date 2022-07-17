ЗСУ знищили склад з боєприпасами і мінібазу окупантів на Донбасі, – Братчук

17 липня 2022 , 05:48
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Джерело:

Сергій Братчук

Збройні Сили України знищили склад з боєприпасами росіян. Також вороги втратили мінібазу.

Відповідну інформацію повідомив речник Одеської ОВА. Про це Сергій Братчук повідомив ввечері 16 липня. 

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росіяни втратили склад та мінібазу

Речник обласної військової адміністрації пояснив, що 16 липня відбулась "демілітаризація орди". Зокрема, Збройним Силам України на Донбасі вдалось знищити:

  • склад боєкомплектів у селі Скаргівка, що на Луганщині;
  • мінібазу окупантів у місті Чистякове, що на Донеччині.

Останні втрати ворога

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Автор: Діана Квасневська