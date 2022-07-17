ЗСУ знищили склад з боєприпасами і мінібазу окупантів на Донбасі, – Братчук
17 липня 2022 , 05:48Читать новость на русском
Джерело:Сергій Братчук
Збройні Сили України знищили склад з боєприпасами росіян. Також вороги втратили мінібазу.
Відповідну інформацію повідомив речник Одеської ОВА. Про це Сергій Братчук повідомив ввечері 16 липня.
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росіяни втратили склад та мінібазу
Речник обласної військової адміністрації пояснив, що 16 липня відбулась "демілітаризація орди". Зокрема, Збройним Силам України на Донбасі вдалось знищити:
- склад боєкомплектів у селі Скаргівка, що на Луганщині;
- мінібазу окупантів у місті Чистякове, що на Донеччині.
Останні втрати ворога
- З 24 лютого до 16 липня російські окупанти втратили 38140 одиниць особового складу. Також ворог втратив 1677 танків, 3874 бойових броньованих машин, 220 літаків, 188 гелікоптерів.
- 16 липня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади атакували з ПТРК "Стугна" – після цього окупанти загинули, а їхні танки – стали купою обгорілого брухту.
- 16 липня поліція Київщини повідомила, що повітряні сили знешкодили ворожу ракету біля Білої Церкви. Від неї залишилось тільки декілька шматків брухту.
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