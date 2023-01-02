"Треба множити на 5": експерт припустив, скільки втрат може зазнати Росія за наступні місяці
За оцінками української розвідки, за наступні 4 – 5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч людей. І ще лише вбитими, а ще будуть десятки тисяч поранених. Адже Росія точно продовжить тактику "закидування м’ясом".
Про це 24 каналу сказав колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. На його думку, ця тактика точно продовжиться, про це свідчать і заяви росіян.
До теми Ще 720 окупантів "мінуснули" ЗСУ: втрати ворога станом на 2 січня
За його словами, Росія безсумнівно готова втратити до 70 тисяч окупантів.
Але уявіть, якщо 70 тисяч – це тільки вбиті росіяни, то скільки ж буде ще поранених? Цю цифру можна множити на 5, тож орієнтовно 350 тисяч людей Росія готова втратити у цій безглуздій війні,
– припустив Ступак.
Він додав, що Кремль продовжує закидати своїх військових в цю "м’ясорубку".
"Але цікава позиція комітетів матерів військових у Росії – ще під час Чеченських воєн ці комітети кричали, що "як так, наші сини / батьки воюють, треба зупиняти війну", а тепер вони мовчать, зараз цього руху взагалі немає", – сказав експерт.
На його думку, складається враження, що російським матерям чхати на своїх дітей чи чоловіків, аби лише дали гроші на "білу ладу". Ступак звернув увагу на те, що росіяни готові обміняти своїх родичів на рублі.
Ступак про втрати російської армії та "бавовну": відео
Розвідка спрогнозувала плани Росії у 2023 році
- Росія не планує закінчувати війну у 2023 році. Окупанти продовжуватимуть ведення наступальних дій. Представник ГУР Міноборони Андрій Черняк. наголосив, що росіяни можуть одночасно піти з півночі або сходу. Такі дії ворога передбачаються і наші війська до цього готові.
- Представник ГУР запевняє, що росіяни будуть намагатися втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область. При цьому, на його думку, окупантам не вдасться форсувати Дніпро, аби знову захопити Херсон.
- Також, за оцінками воєнної розвідки України, за наступні 4 – 5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч людей. І до таких втрат керівництво країни-окупанта готове.
- Водночас представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що ворог змінив тактику на фронті. Зараз триває активна підготовка штурмових груп в різних дивізіях та об'єднаннях ворожої армії.
- Росія формує невеликі штурмові загони, чисельністю від 140 до 160 осіб, які будуть озброєні танками, мінометами, артилерійськими системами. Метою створення таких загонів є ведення штурмових дій на окремих напрямках фронту.
- Крім того, Росія планує підтягнути свої резерви до українського кордону, ввести на нашу територію нових підрозділів та частин підрозділів територіальних військ. Зокрема, останнє уже спостерігається у Херсонській області.