Федоров підтвердив потужний удар по окупантах у Токмаку: деталі розповість Генштаб

Російським окупантам продовжують завдавати колосальних втрат. Іван Федоров 23 грудня підтвердив, що воїни ЗСУ потужно вгатили по загарбниках у Токмаку.

Мер Мелітополя розповів, що по окупантах постійно завдають ударів. "Бавовна" мало не щодня навідує ворога.

Зауважте Росіяни хочуть вивезти 2 тисячі дітей з окупованих територій в Москву, – Федоров

Зокрема, потужно вгатили по Токмаку. Там перебували російські окупанти.

Федоров підтвердив знищення ворожих угрупувань. Водночас мер Мелітополя наразі не підтвердив, що там перебували саме кадирівці. Він закликав дочекатися деталей від Генштабу ЗСУ.

Окупанти вбивають своїх же

Генштаб ЗСУ розповів, що станом на 23 грудня на концерт до Кобзона вже вирушили 100 950 окупантів . Щодня вдається ліквідовувати сотні загарбників.

ГУР МО продовжує перехоплювати бідкання окупантів. Зокрема, загарбники ниють, що їх "двохсотять" свої ж. Зокрема, один з ворогів побідкався мамі, що росіяни вбили танком 20 своїх же.

Пацанів покришили нормально. Приїхав з Ярославля третій батальйон до нас на підсилення й 20 людей вбило. І то це наш так вистрелив і 20 пацанів вбив,

– бідкається окупант.

Командування російське він схарактеризував словом "тварюки".