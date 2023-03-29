За два місяці сотні нових могил: з'явилися свіжі супутникові фото кладовища вагнерівців

У Краснодарському краї кладовище з вагнерівцями продовжує розростатися. За кілька місяців з'явилися сотні свіжих могил.

У станиці Бакинська Краснодарського безупинно збільшується кількість поховань ПВК "Вагнера". На це звернув увагу журналіст New York Times Крістіан Тріберт.

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Супутникові знімки наочно демонструють втрати окупантів

Журналіст опублікував супутникові знімки Maxar кладовища вагнерівців у Краснодарському краї. Всього за 2 місяці у станиці Бакинський з'явилися сотні нових могильних ям.

На кладовищі вагнерівців у Бакинській вирито сотні нових могильних ям, про це свідчать супутникові знімки Maxar. Розширення чітко видно порівняно із зображенням двомісячної давності,

– написав він.

Як розрослось кладовище вагнерівців у станиці Бакинська: дивіться відео

Свіжих могил настільки багато, що ще тиждень тому влада Краснодарського краю заборонила ховати вагнерівців у станиці Бакинська. Вочевидь, доведеться шукати нове місце для мертвих окупантів, поки місцеві не почали щось "підозрювати".

Схожа ситуація у курортному місті Краснодарського краю Гарячий ключ. Росіянка зняла на відео величезне свіже кладовище. У сльозах вона розповіла, що всі поховані померли наприкінці 2022 або на початку 2023 року. Там адміністрація також заборонила ховати військових, але, вочевидь, цієї заборони ніхто не дотримується.

Могили вагнерівців у Гарячому ключі: відео