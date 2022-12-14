ЗСУ ліквідували понад 700 окупантів за добу: втрати ворога зросли до 96 000

ЗСУ стрімко скорочують чисельність "другої армії світу". Від початку вторгнення в Україну окупанти втратили щонайменше 96 тисяч своїх солдатів.

За добу кількість загарбників скоротилася ще на 740 осіб. Це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.

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Втрати російської армії у техніці

танків – 2 970,

бойових броньованих машин – 5 937,

артилерійських систем – 1 931,

РСЗВ – 404,

засобів ППО – 211,

літаків – 281,

гелікоптерів – 264,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 617,

крилатих ракет – 592,

кораблів/катерів – 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 562,

спеціальної техніки – 171.

Втрати окупантів за добу

За минулу добу ЗСУ перетворили на брухт щонайменше 4 російських танки, 7 бойових броньованих машин, 13 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 1 одиницю спеціальної техніки.

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