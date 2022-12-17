Ще 420 загарбників відправилися за кораблем: свіжі втрати ворога станом на 17 грудня

ЗСУ стрімко скорочують чисельність "другої армії світу". Від початку вторгнення в Україну окупанти втратили щонайменше 97 690 своїх солдатів.

За добу кількість загарбників скоротилася ще на 420 осіб. Це мінімальні підтверджені дані про втрати ворога, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.

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Втрати російської армії в техніці

танків – 2 985;

бойових броньованих машин – 5 958;

артилерійських систем – 1 947;

РСЗВ – 410;

засобів ППО – 211;

літаків – 281;

гелікоптерів – 264;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 648;

крилатих ракет – 653;

кораблів/катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 577;

спеціальної техніки – 174.



Актуальні втрати ворога станом на 17 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Атаки ворога не вщухають

І хоч росіяни зазнають шалених втрат, це не зупиняє їхні спроби йти в атаку. Як зазначили в ранковому зведенні Генштабу, за минулу добу Сили оборони відбили наступ у районах понад 20 населених пунктів. Мовиться про Площанку, Червонопопівку, Білогорівку на Луганщині та Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївку, Мар'їнку, Побєду, Новомихайлівку на Донеччині та інші.

Крім того, за минулу добу ракетні війська й артилерія уразили 5 районів скупчення живої сили ворога. Також поцілили в один пункт управління та склад з боєприпасами.

Окупанти готують від'ємний наступ

Наявна інформація свідчить про те, що росіяни організували передислокацію окремих своїх підрозділів. Частину військ ворог виводить з Каховки, а також Нової Каховки. Вони тепер базуватимуться в районі Нижніх Сірогозів.

Зауважимо, що окупанти про це попередили мешканців Каховки. Мовляв, її вони покинуть до кінця року. Тож тих, хто підтримує ворога, вони закликають вибиратися до Криму.

Не виключаємо, що таким чином ворог намагається попередити своїх прихильників. Адже в Каховці та Новій Каховці може відбуватися те ж, що й у Херсоні. Населені пункти з-під окупації звільнять і росіяни продовжать їх обстрілювати з усіх наявних видів зброї.

Нагадаємо, що за минулу добу окупанти обстрілювали населені пункти на Запорізькому та Херсонському напрямках. З артилерії відкривали вогонь по цивільній інфраструктурі уздовж правого берега Дніпра.