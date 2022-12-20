Вже понад 99 тисяч: втрати ворога станом на 20 грудня

Російська армія зазнає шалених втрат на війні в Україні. Станом на 20 грудня ЗСУ ліквідували вже 99 230 окупантів.

Лише за минулу добу наші воїни відправили "на концерт Кобзона" 430 ворожих бійців. Крім того, вони "мінуснули" чимало техніки окупантів.

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Втрати російської армії у техніці

Танків – 2 995 одиниць;

бойових броньованих машин – 5 974 одиниці;

артилерійських систем – 1 960 одиниць;

РСЗВ – 410 одиниць;

засобів ППО – 212 одиниць;

літаків – 281 одиниця;

гелікоптерів – 266 одиниць;

безпілотників – 1 680 одиниць;

крилатих ракет – 623 одиниці;

кораблів та катерів – 16 одиниць;

автотехніки та цистерн з ПММ – 4 599 одиниць;

спеціальної техніки – 177 одиниць.

Упродовж 19 грудня Збройні Сили України зменшили російську армію на 7 танків, 5 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 2 гелікоптери, 23 безпілотники, 7 одиниць автотехніки та 2 одиниці спеціальної техніки.

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