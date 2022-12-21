ЗСУ знищили майже 100 тисяч окупантів: свіжі втрати ворога станом на 21 грудня
21 грудня 2022, 08:59Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Воїни ЗСУ щодня ризикують своїм життям, аби стримати ворога і вигнати його з українських земель. Станом на 21 грудня українські захисники та захисниці ліквідували вже 99 740 загарбників.
За добу кількість загарбників скоротилася ще на 510 осіб. Це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.
Важливо ППО збила 2 ворожі гелікоптери, на Запоріжжі у росіян величезні втрати: головне від Генштабу
Втрати російської армії у техніці
- танків – 3002 (+7) одиниці,
- бойових броньованих машин – 5979 (+5) одиниць,
- артилерійських систем – 1972 (+12) одиниці,
- РСЗВ – 412 (+2) одиниць,
- засобів ППО – 212 (+0) одиниць,
- літаків – 282 (+1) одиниці,
- гелікоптерів – 267 (+1) одиниць,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1688 (+8),
- крилатих ракет – 653 (+0),
- кораблів/катерів – 16 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4608 (+9) одиниць,
- спеціальної техніки – 178 (+1).
Актуальні втрати ворога / фото Генштаб ЗСУ
Як ЗСУ нищать окупантів
- Підтверджено вогневе ураження 19 грудня району зосередження живої сили та техніки окупантів в Херсонській області, в районі Василівки. Знищено 8 одиниць важкої військової техніки різного типу. Інформація щодо втрат у живій силі уточнюється.
- Наша авіація протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 10 районів зосередження живої сили окупантів.
- Нещодавно стало відомо, що ЗСУ знищили позицію окупантів на Кінбурнській косі.